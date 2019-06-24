国内首条下穿黄河的轨道交通开通试运营

原标题：轨道交通 从黄河下穿过

本报兰州6月23日电 （银燕、王文嘉）6月23日，甘肃省兰州市轨道交通1号线一期工程全线开通试运营，成为国内首条下穿黄河的轨道交通线路。建设者们先后攻克了盾构下穿黄河、在红砂岩地质条件下车站与隧道施工等诸多技术难题，创新了多种工艺工法，取得了多项发明专利。该线路的开通试运营对于缓解城市交通拥堵、丰富市民出行方式具有重要意义。

据悉，兰州市轨道交通1号线一期工程东起城关区东岗，西至西固区陈官营，是兰州市轨道交通线网的骨干线路，由东向西依次将城关区、七里河区、安宁区、西固区四大主城区串联，全线正线长约25.9公里，共设20座车站。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 01 版）

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