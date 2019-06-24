“威胁加征关税是在敲诈勒索”

“美国威胁加征关税是在敲诈勒索，这在国际事务中是一种非常糟糕的行为。”美国加州大学伯克利分校政治经济学教授热若尔·罗兰日前在接受本报记者专访时表示，“任何执行机制都应该是双边的、对等的。美国单方面要求中国落实协议，这令人震惊。”

与罗兰教授联系时，他就表示要就美中贸易摩擦发表看法。在40多分钟的采访中，这位在转型与发展经济学研究领域颇负盛名的经济学教授一吐为快。“作为经济学家，我知道，只要启动关税战，就会伤及美国自身，伤及本国消费者。”他说，美国家庭的预算相对比较固定，开支也相对固定，对中国输美商品加征25%的关税，美国消费者必然要承担额外费用，冲销别的开支，对生活质量造成冲击。目前来自美国中西部、油气企业和消费者协会的抱怨越来越多。

“美国一些人并不清楚关税战的真正伤害有多大，”罗兰说，对进口商品加征关税给美国经济造成伤害，这只是一方面，通过加征关税的方式来迫使别国让步，导致国家间政治关系紧张“更令人担忧”。他说，随着国际地缘政治角逐加剧，世界经济遭受巨大冲击，世界和平也受到威胁。

罗兰认为，今年世界经济走势“令人悲观”，美中贸易摩擦是一个重要因素。美国准备对欧洲、日本开打关税战，也是因素之一，这些都导致世界经济走势低迷。日前，国际货币基金组织将今年全球经济增长率预期调降为3.3%，世界银行最新的预测为2.6%，比今年1月的预测值下调了0.3个百分点。

从当前中美经贸摩擦联系到上世纪30年代的世界经济大萧条，罗兰忧心忡忡。“上世纪30年代也有关税战，导致经济战的升级。”他希望现有国际机构能发挥作用，阻止局势升级。

“美国政府内部，有人要故意伤害中国经济。”罗兰说，因为他们担心中国的经济总量迟早会超过美国，贸易摩擦加剧了他们的这种焦虑。“相比经济后果，我更担心美中之间的紧张关系。”他认为，美国在科技、教育、学术领域对中国的阻挠和打压，都是紧张关系升级的一部分。罗兰对美国一些人对华如此不友好，甚至出现所谓“文明冲突论”感到不可思议。“尽管两国的体制、文化、历史存在差异，但应该和平相处。”他说，正如德国总理默克尔日前在哈佛大学演讲时所说，需要从别人的视角来看问题，不能只想着自己，还得想着别人。

研究中国经济发展多年，罗兰对中国改革充满敬意。他说：“美国和中国是两种体制，重要的是双方应该相互尊重，相互理解，减少误判。应该承认不同政治体制的存在，按照共同的原则生存，因为我们只有一个地球。”

（本报旧金山电）

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 03 版）

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