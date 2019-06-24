原标题：南京税务积极搭平台送政策 税收扶持助企业走向“发展之春”

如果说良好的营商环境是培育企业健康成长的土壤，那么流动资金就是企业生存和发展的血液。随着我市营商环境的不断优化，越来越多民营企业、中小微企业也铆足发展劲头。然而资金不足、融资贵、融资难也常常困扰着企业发展。

目前全市税务系统正组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照为民服务解难题的要求，进一步解决好纳税人最关心、最直接、最现实的问题。针对企业发展过程中的税收“堵点”“难点”问题，市税务局积极搭平台、送政策，努力为企业“解渴”、给企业“减负”，让企业资金“活起来”，帮助企业从“发展之困”走向“发展之春”。

多方协作，共建平台提供“服务合力”

支持服务实体经济发展是一项复杂的系统工程，需要各方面共同努力。6月12日，市税务局与市工商联共同签署《关于建立服务民营经济发展合作机制的意见》，双方决定建立定期会商、政策宣传培训、涉税权益保护、专项政策调研、信息交换共享等五项工作机制，推动减税降费落地、优化税收营商环境和支持民营企业发展。国家税务总局南京市税务局党委书记、局长文月寿表示：“我们与工商联建立合作机制，将共同打造税收政策的宣讲台、减税降费的服务站和征纳和谐的连心桥，助力我市民营企业转型升级。”

近年来，南京税务部门在深化落实减税降费政策和“放管服”改革的同时，与多部门联手，整合力量，构建税收共治格局，集多方之力，共同助力民营企业等广大纳税人轻装前行。

6月12日，市税务局与南京银行、江苏省湖南商会、南京晨报共同举办“走进商会 与爱同行”企业服务大讲堂活动，税务工作人员为参会企业的负责人、财务总监等讲解税收政策。江苏省湖南商会秘书长郑国良表示，丰富实用的税银联合宣讲，让企业参与代表深感收获满满。不少企业表示，税务部门搭建起企业与银行的联系桥梁，这将帮助企业减少融资贷款难度。

以信促贷，银税互动破解融资难题

小微企业融资难、融资贵、融资慢；银行放贷，也常因信息不对称，放款难。“一个不敢放另一个贷不到、信息不对称、手续繁多”这道横在银企之间的壁垒，束紧了银行的“钱袋子”，也捆住了企业发展的手脚。

为打通这一壁垒，近年来，南京税务部门与银行开展“银税互动”，正常缴税两年以上、纳税信用等级B级以上、无不良征信记录的纳税人可以凭借“信用”申请银行贷款，诚信经营纳税人有了更多的“获得感”。

税务部门依据纳税人日常纳税记录，将企业纳税信用级别分为A、B、M、C、D级，实施分类服务和动态管理。纳税信用不仅让纳税人享受到更多的办税便利，还可转换成企业融资的“金钥匙”，同时也让纳税失信者无处可藏。据介绍，自2015年5月份至2019年4月底，“银税互动”累计为全市31680户纳税信用等级A、B级中小企业成功授信275.51亿元。

“免担保、免抵押、免服务费，甚至足不出户在网上就能直接办理，又实惠又方便。”南京高泽冶金属有限公司负责人告诉记者，如今纳税信用成为企业参与市场活动的“信用名片”和新型的生产力。该企业凭借纳税信用累计成功申请到300万元的信用贷款，及时缓解了企业的资金压力，解决了企业的燃眉之急，业务也得到了快速提升。

减税降费，真金白银激发市场活力

日前，刚刚结束的企业所得税汇算清缴数据显示，全市高新技术、软件企业、小型微利企业等减免企业所得税58亿元，较上年增幅达14%；免税、减计收入及研发费用加计扣除额906.9亿元，较上年增幅高达49%。

随着减税降费“一揽子”政策的落地实施，负担一减再减引发企业效益的“加法”效应和市场活力的“乘法”效应。今年大规模减税降费政策实施以来，一季度我市小微企业累计减免企业所得税6.68亿元；4月份深化增值税改革全市15.97万户一般纳税人减税19.02亿元。

“我们初步测算，减税降费政策今年将会给公司新增利润超过1350万元。”南京埃斯顿自动化股份有限公司董事袁琴表示，作为掌握行业高端核心科技的民营企业，埃斯顿公司在核心部件和机器人领域都处于世界第一梯队，近四年实现了销售额增长超过2.5倍的佳绩。“公司的快速发展离不开每年在技术研发、人才引进等方面投入的大量资金，受益于研发费用加计扣除扩围、社保费率降低等减税降费政策，公司的成本更低、利润更高、现金流更足，发展的信心也更强了。”

好政策要实打实地变成“真金白银”，还得靠好服务。南京税务部门立足实际，将减税降费红利送到“最后一公里”。6月15日，南京市税务局第二稽查局业务骨干组成政策宣讲团，为企业讲解减税降费政策和发票风险防范。企业家们表示，减税降费直接降低了企业成本，企业有更多资金投入技术研发、转型升级，对于实体经济的发展具有重要意义。 林穗 史玉珠 杨欣 黄琳燕

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