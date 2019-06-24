人民时评：成本降下来，质量提上去

无论是旧动能“有中出新”，还是新动能“无中生有”，都需要通过降成本来实现

只有加速降成本的各项改革，不断疏通实体经济发展的各种系统性梗阻，才能让更多有竞争力的企业在华夏大地茁壮成长

降低一般工商业平均电价、降低中小企业宽带资费、下浮铁路货物执行运价……我国新一轮降费“组合拳”即将于7月1日落地，目前各项配套措施已进入倒计时。

作为今年更大规模减税降费的重要内容，新一轮降费举措可谓包罗万象。小到商标续展注册费收费标准由1000元降为500元，大到国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准减半……一揽子降费举措，预计全年将为企业和群众减负逾3000亿元，给群众带来实实在在的获得感。

这不是降成本措施的首次亮相。自2015年底中央经济工作会议提出“三去一降一补”以来，“降成本”一直是供给侧结构性改革的关键词。可以说，下好降成本这步棋，不仅是推动中国经济迈向高质量发展的关键一步，也是促使中国经济在新一轮技术革命和产业变革中脱颖而出的重要一招。

国际金融危机爆发以来，发达经济体纷纷出台减税措施，推进“再工业化”，引导高端制造“回流”；新兴经济体则打造“成本洼地”，吸引中低端制造“分流”。面对挑战，中国经济亟待破解转型升级路上的两道“成本难题”：既要改变传统产业对成本优势的过度依赖，也要化解战略性新兴产业培育发展的成本烦恼。换言之，无论是旧动能“有中出新”，还是新动能“无中生有”，都需要通过降成本来实现。

成本控制既取决于企业自身，也受外部环境的影响。例如，推进金融体制改革，可以降低融资成本；完善征信体系建设，可以增加社会信任、降低交易成本。应该说，降低这些制度性交易成本，需要政府该出手时就出手，握紧服务的手，亮出法治的手。从这个视角看，近年来正是由于党和政府果断出手，不断为爬坡过坎的企业创造好的环境和条件，中国经济才有了顶住下行压力、不断闯关夺隘的信心与底气。

如今，降成本进入了攻坚阶段，涉及更深层次的利益调整。跳出零和博弈的思维，“降成本”完全可以实现多赢。以降低用电成本为例，2015年以来，我国输配电价改革全面推进，首轮输配电成本监审随即展开，共核减不相关、不合理费用约1284亿元，同时通过健全独立输配电价体系，我国电力市场化交易比重由改革前的14%提高至2018年的近40%。实体经济用电成本降了，电力市场交易活了，电力资源配置更合理了，真正实现了多方共赢。

当前，外部经济环境总体趋紧，国内经济存在下行压力，无论是增强企业发展信心，还是提高市场运行效率，都需要让降成本这把火烧得更旺。新一轮国际经济竞赛，是创新能力的较量，也是营商环境的比拼。中国加速降成本的各项改革，不断疏通实体经济发展的各种系统性梗阻，不断冲破转型升级的各项瓶颈制约，使营商环境更加优良，就能筑巢引凤、腾笼换鸟，让更多有竞争力的企业在神州大地茁壮成长，形成更具国际竞争优势的企业矩阵。

越是环境复杂，越要保持战略定力，坚定不移办好自己的事。从某种意义上来说，让降成本的好政策不折不扣地尽快落地，也是办好自己事的真招、实招。新一轮降成本步子更快、更稳、更实，就能让中国经济信心更足、韧性更强。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)