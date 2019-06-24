中国社科院经济研究所国际研讨会在京举行

中国社会科学院经济研究所主办的“经济研究所建所90周年国际研讨会暨经济研究·高层论坛2019”近日在北京举行，来自海内外的200多名学者参加了会议讨论。
与会者围绕经济高质量发展中的关键性问题进行讨论，取得多方面共识。与会者指出，创新是引领发展的第一动力，创新驱动不仅仅是培育新动能、推进高技术产业化，还要通过技术进步推动传统产业迈向中高端。实施创新驱动发展战略，应坚持技术创新和制度创新“双轮驱动”，发挥好市场“无形之手”和政府“有形之手”的协同作用，通过深化资本市场改革赋能创新发展、促进上市公司高质量发展。
与会者回顾了中国社会科学院经济研究所建所90年来的发展历程，希望经济研究所能够在推动构建中国特色社会主义政治经济学上取得新进展，在贯彻落实新发展理念、深化供给侧结构性改革、建设现代化经济体系、促进高质量发展、建设创新型国家等方面推出新的研究成果。与会者指出，我国经济学者应坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持以人民为中心，坚持学术研究与时代同步伐，坚持研究和回答新时代课题，为新时代经济高质量发展服务，努力以学术精品奉献人民。
《 人民日报 》（ 2019年06月24日 09 版）
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