第五届中国智慧城市国际博览会在京举行

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智慧城市解决方案亮相智博会

本报电 第五届中国智慧城市国际博览会日前在京举行，本届博览会主题是“共建绿色和智慧的未来城市”，通过展示新型智慧城市发展成果，推动智慧城市产业生态圈建设。

博览会上，中国平安推出了“智慧生活服务一体化平台”等智慧城市解决方案。据了解，作为国内智慧城市的重要建设力量之一，平安智慧城市依托人工智能、云计算等技术，构建了“1+N”智慧城市平台体系，以“智慧城市云”平台支撑政务、交通、教育、养老等多个板块。目前已与全国超过100个城市开展智慧城市建设合作，取得了良好的社会效应。

（谷业凯）

定南打造新材料研发生产高地

本报电 江西省定南县近年来立足资源、区位优势，积极对接融入粤港澳大湾区，深入实施创新驱动发展战略，打造全国新材料研发生产高地，实现了从单一的稀土永磁新材料到多元化的新材料产业布局。

据介绍，截至2018年底，定南县新材料产业企业已发展到32家，成为全县工业经济的支柱产业之一。下一步，定南县将以先进功能、高端复合、稀有金属等三大新材料产业方向为重点，通过与深圳共建“定南—大湾区新兴材料协同创新中心”，建立一批新材料实验室等举措，引导新材料领域全产业要素汇聚定南。

（詹继成 叶兴华）

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 19 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)