专家观点：“科技是车，人文就是刹车和方向盘”

“科技是车，人文就是刹车和方向盘，科技离不开人文。”谈及科技与人文的关系，在前不久举行的首届中国科学文化论坛上，中国科协名誉主席、中国科学院院士韩启德如是说。

与会专家表示，当前全球科技发展迅猛，与之相关的人文研究则相对滞后，推进科技与人文良性互动，应重视科学文化的研究，营造良好的科学文化氛围。

韩启德认为，当前我国科技界一定程度上存在急功近利、学风浮躁等问题，究其原因都与科学文化建设不足有关系。因此，弘扬科学文化对我国培育创新土壤有重要意义。

如何弘扬科学文化？中科院院士蒲慕明说，科学共同体应积极作为，努力构建中国科学文化的理论体系、学科体系、话语体系。

“现代科学、科学文化虽然是舶来品，但中国古代科学传统仍然可以启发当代科学思维。”中国科学技术史学会理事长孙小淳认为，中国传统文化为当代科学文化建设提供了思想源泉。

专家表示，营造良好的科学文化氛围，需要进一步提高公众对科学文化的理解和认知。“倡导科学精神和人文精神的融合，科技工作者需要提高科学文化素养和科学道德修养，做好科普工作，让公众真正理解科学。”中国科技新闻学会理事长宋南平说。

中科院院士、中国科普作家协会理事长周忠和认为，公民科学素质的培育是一项长期任务，当前我国科学普及与科学教育还有很多不足。应继续加大科普投入，提升教师队伍的科学素质，设计好面向青少年的科普教育活动。

论坛期间，北京大学科学技术与医学史系正式揭牌成立，韩启德担任系主任。韩启德说，当前国内高校的科学史教育相对滞后， 文科与理工科教育存在两张皮的现象，比如理工科教育中，课堂上讲授的知识越来越多，却很少提及这些知识的来龙去脉。科学史教育正是沟通二者的桥梁，让科技与人文相向而行。

韩启德介绍，北京大学科学技术与医学史系将践行文理结合、多学科交叉融合的理念，联合全国各方面科学史力量，以问题为导向，培养科学技术史、医学史人才，同时服务于国内、国际科学史研究。去年底，北京大学与中国科协联合成立了科学文化研究院。韩启德说，这两者一个是高地，一个是平台，一个着重于研究与教育，一个重在联合与传播。两个机构有分有合，将发挥各自优势，助力科学文化建设。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 19 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)