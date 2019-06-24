原标题：养老服务业新一波红利将密集落地

我国养老服务业新一波密集红利将至。《经济参考报》记者获悉，继4月国务院推进养老服务业纲领性文件出炉后，从中央部门到地方都在加快出台具体实施方案。其中，省级养老服务扶持政策措施清单、投资指南将于6月底前出齐。此外，有关部门还在密集展开新一轮调研及养老服务推进会，谋划养老服务重大举措以及一批重点项目储备，大力度税费优惠等政策将加快落地。

业内指出，伴随支持养老服务业发展政策体系加快成型，不少国企积极进入，其他社会资本也在优化布局。

作为民生补短板的重要一环，养老服务业受到高度重视。4月16日，国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》，提出6方面28条政策措施，成为养老服务业综合性、纲领性文件。5月29日召开的国务院常务会议针对社区养老服务推出一揽子鼓励措施，放宽准入、引导社会力量参与，并在房租用水用电价格、财政支持力度及税费优惠方面予以安排。

6月14日，全国政协召开双周协商座谈会，聚焦构建居家社区机构“三位一体”的养老服务体系。国家发展改革委也于近日下达城企联动普惠养老专项行动2019年中央预算内投资计划14亿元，用于支持养老服务骨干网、专业化养老服务机构、体系化养老服务等119个项目建设，提升普惠养老供给能力。

国务院发展研究中心社会发展研究部研究室主任张冰子对《经济参考报》记者表示，从当前政策取向看，一是着力降低社会资本进入成本，包括降低准入门槛、实施税收优惠、放宽贷款条件等；二是鼓励社会资本拓展投入模式，如通过开展城企合作发展普惠式养老；三是更加强化对社区养老服务的支持力度，特别是加大相关设施供给保障。

“更加注重医养结合，主要养老服务规划中均提出提高护理床位比例；更加注重发展普惠养老，让老年人能够获得买得到、买得起、买得好的养老服务；更加注重支持社区嵌入式机构，使老年人就近获得高质量养老服务。”中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员关博对《经济参考报》记者表示。

值得一提的是，根据相关要求，6月底前各省要公布现行养老服务扶持政策措施清单、养老服务供需信息或投资指南。目前各地正紧锣密鼓推进。如，广东取消养老机构设立许可，全面放开养老服务市场。江苏将研究梳理养老服务标准需求清单，制定养老服务标准化建设行动计划。此外，上海印发《上海市深化养老服务实施方案（2019-2022年）》，制定26项具体任务。山西出台了《推进农村养老服务行动计划（2019-2021）》。

投资项目方面，6月12日，贵州养老服务体系建设项目启动，1650个标准化的居家社区养老设施和640个标准化的城乡养老机构将得到提质改造。福建确定了健康与养老服务工程重大项目173个，计划年内投资112亿元。河北要求各市要完成社区和居家养老工程确定的改造提升任务，及早谋划2020年改造提升计划。

更多政策红利还在路上。据了解，有关部门及地方正开展新一轮调研，加快启动大城市养老服务以及农村养老服务改革试点。下一步，国家发展改革委将组织一批养老服务项目储备谋划。民政部将推动建立全国统一的养老服务评价标准和体系，并于下半年启动全国养老机构等级评价工作。

全国和地方层面的养老服务推进会也在密集召开，谋划养老服务重大举措。北京计划出台并实施老年人养老服务补贴津贴实施办法等，组织编制养老服务设施中长期发展规划。上海将更大力度向市场开放，建设开放、交融的养老服务市场。长三角养老服务区域合作也在加快推进。上海、江苏、浙江、安徽6月12日签署“合作备忘录”，促进长三角地区养老资源共享，统筹规划区域养老产业布局。

“我国养老服务政策体系基本成型。鼓励社会资本进入，以医养结合、普惠制、智慧养老等为主要方向，鼓励发展业态，在补贴支付和人才端进行产业支撑。”和君健康养老研究中心投研部负责人秦婧对《经济参考报》记者表示，目前不少国企积极涌入，凭借自身资本和资源实力加大投入力度，不少大型民企也在持续稳健布局。

不过，张冰子也指出，目前养老服务体系仍有待完善，特别是在保障失能、半失能老年人基本照料方面。从服务供给看，相关专业服务机构和服务人员严重匮乏，服务价格过高，而在筹资端也面临很大压力。此外，社区养老服务还面临定位不清、服务能力不足等问题。“未来应加快建立多层次养老服务体系，既要保基本又要提供市场化个性化的养老服务。”张冰子建议。

在关博看来，应加强养老服务资源统筹，鼓励机构更多向居家社区服务延伸。深化医养融合，把医养结合机构纳入医疗机构规范管理，并在医保定点方面予以更多便利。鼓励养老业态创新，促进养老服务多元化、高质量发展，更好满足老年人需求的同时，提高营收能力，促进养老服务高质量稳定供给。（记者 班娟娟 实习生 秦燕玲 高文琎）

(责编：庄红韬、杨曦)