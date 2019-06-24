《2019年世界能源蓝皮书》发布

本报北京6月23日电 （张金子、刘志强）由中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合出版的《2019年世界能源蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）日前发布。《蓝皮书》认为，天然气产供储销体系建设已促使我国天然气供应趋于平稳，“煤改气”政策自实施以来成效较为显著，可再生能源的发展正在推动全球能源体系发生根本性的能源结构变革。

《蓝皮书》指出，当前世界可再生能源发展“动力十足”，不仅装机容量再创新高，发电成本快速下降，投资也呈现逆势回暖趋势。投资市场回暖主要在于四个原因：第一，可再生能源技术的提高降低了太阳能和风能等可再生能源的发电成本，让可再生能源的竞争性和优势不断凸显。第二，全球能源转型和气候变化让更多国家和地区意识到发展清洁能源和可再生能源的必要性和重要性。第三，私营部门不再持观望态度，而是以更加长远的眼光重新认识可再生能源市场，也加大了投资者对可再生能源的投资热情。第四，以中国为代表的新兴经济体对可再生能源投资的拉动十分明显。

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