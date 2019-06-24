《2019年世界能源蓝皮书》发布

本报北京6月23日电 （张金子、刘志强）由中国社会科学院研究生院国际能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合出版的《2019年世界能源蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）日前发布。《蓝皮书》认为，天然气产供储销体系建设已促使我国天然气供应趋于平稳，“煤改气”政策自实施以来成效较为显著，可再生能源的发展正在推动全球能源体系发生根本性的能源结构变革。
《蓝皮书》指出，当前世界可再生能源发展“动力十足”，不仅装机容量再创新高，发电成本快速下降，投资也呈现逆势回暖趋势。投资市场回暖主要在于四个原因：第一，可再生能源技术的提高降低了太阳能和风能等可再生能源的发电成本，让可再生能源的竞争性和优势不断凸显。第二，全球能源转型和气候变化让更多国家和地区意识到发展清洁能源和可再生能源的必要性和重要性。第三，私营部门不再持观望态度，而是以更加长远的眼光重新认识可再生能源市场，也加大了投资者对可再生能源的投资热情。第四，以中国为代表的新兴经济体对可再生能源投资的拉动十分明显。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】