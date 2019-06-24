6月地方债发行或达8000亿 创年内新高

原标题：6月地方债发行或达8000亿创年内新高

近日，我国第二批地方债银行柜台销售再现火爆场景，显示个人投资者对地方债热情高涨。发行渠道拓宽的同时，地方债整体发行进度也在不断加快，并将在6月迎来年内高点。数据显示，截至6月21日，当月地方债发行已超5940亿元，目前已披露的6月最后一周的发行计划超2000亿元。据此推算，6月发行规模或达8000亿元，创年内新高。专家预计，二季度末、三季度加快地方债尤其是专项债的发行进度势在必行，下半年专项债将加码发力稳投资。

第二批柜台债再受热捧

6月14日至6月20日，第二批地方政府债开始在银行柜台销售，此次试点地区包括上海、广东、海南、广西，向个人投资者开放，柜台债的最小认购面值为100元。

据悉，与第一批柜台债相比，第二批柜台债支持的项目更加多元化，包括收费公路、污水处理等项目专项债也纳入范围。今年3月25日至4月3日，我国首批柜台债在宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京六个省市展开试点，合计销售金额68亿元，债券品种为土地储备专项债和棚户区改造专项债。

6月17日，上海通过商业银行柜台市场发行地方政府债券5亿元，募集的债券资金用于上海市崇明区、奉贤区、金山区的土地储备项目。当天，广东省政府成功发行地方政府债券611.1亿元。其中，包括面向个人和机构投资者分销其中22.5亿元粤港澳大湾区生态环保建设专项债券。

从第二批试点的情况来看，销售依然火爆。以广东为例，农业银行6月18日上午开售后1分钟内，即完成6.5亿元分销任务；工商银行、建设银行6月18日即完成全部分销，且个人投资者认购金额占比均超过70%。6月19日上午，九家柜台承办银行全部完成柜台销售任务，本次柜台发行提前圆满完成。根据最终分销结果，个人投资者认购金额高达13.96亿元，认购比例达62.1%，个人投资者认购金额位居全国各试点省市第一位。

通过商业银行柜台市场发行专项债券，无疑有利于拓宽发行渠道。值得关注的是，此前首批地方柜台债发行火爆之后现跌破发行面值。对此，中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示，债券跌破面值的原因有诸多方面，包括市场对经济预期转好，对货币政策宽松预期下降，发行利率相对其他金融产品优势不明显等。但跌破面值不意味着收益为负，考虑票面利息等持有收益，总体收益依然有保证，并且地方债具有安全性接近国债、税收优惠、流动性较强等优势，对市场仍有不错的吸引力。

他表示，可以预期柜台债扩围之后，在发行方面并不会遭受太多冷遇，能够继续扩大地方债发行渠道、缓解地方债一级市场的资金压力，有利于未来地方债发行提速，从而有利于专项债所对应的建设项目能够更加顺利推进，助力基建发展和稳投资。

地方债整体发行进度加快

发行渠道拓宽的同时，地方债整体发行进度也在加快。财政部数据显示，前五个月，我国发行地方政府债券19376亿元。其中，发行一般债券9680亿元，发行专项债券9696亿元；按用途划分，发行新增债券14596亿元（包括新增一般债券5998亿元、新增专项债券8598亿元），发行置换债券和再融资债券4780亿元。

WIND数据显示，截至6月21日，6月当月地方债发行已超5940亿元，其中专项债发行3128亿元。6月17日至21日当周，周发行规模达到3112亿元，创下今年以来地方债周发行的次高水平，接近今年3月末当周发行的3114亿元。

根据目前披露的信息，6月最后一周的发行计划已超2000亿元。据此推算，6月发行规模或达8000亿元，创到年内新高。今年1至5月，我国地方债月发行规模分别为4179亿元、3642亿元、6245亿元、2267亿元、3043亿元。

2019年我国地方债新增额度总计3.08万亿元，一般债券9300亿元、专项债2.15万亿元。2018年12月，全国人大决定授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元，合计13900亿元。其后，2019年5月财政部发布做好地方政府债券发行工作的意见指出，2019年6月底前完成提前下达新增地方债券额度的发行，争取在9月底前完成全年新增地方债券发行。

前五个月，新增地方债、专项债、一般债券发行的总规模与总新增发行额度相比，完成进度分别为约47.4%、约40%和约64.5%。汤林闽指出，前五个月发行进度前快后慢，而且新增专项债发行进度显著偏慢。若按照新增专项债额度2.15万亿元在9月底前全部发行完的要求，平均每个月的新增专项债应有发行规模约2389亿元，而前五个月只有3月达到并超过了这一水平。

他表示，二季度末、三季度加快地方债尤其是专项债的发行进度势在必行，预计6月和7月新增专项债的发行规模可能都接近4000亿元，新增地方债的发行总额接近甚至突破5000亿元；8月新增专项债发行规模可能超过4000亿元，新增地方债的发行总额接近5000亿元。

专项债将加码发力基建投资

展望下半年，在加大逆周期调节、增加有效投资方面，专项债更好地发挥作用被寄予厚望。

6月10日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金来完善专项债券项目融资工作，业内预计其对基建的撬动乘数将进一步提升。

根据中诚信国际测算，《通知》落地后，年内剩余的1.3万亿元新增专项债中，将有约900亿元的专项债用于补充项目资本金，拉动基建投资规模1800亿至2520亿元，拉动基建投资1.0至1.4个百分点，以及GDP增速0.2个百分点左右，充分发挥地方债对积极财政政策的加力提效作用，全年基建投资或仍有望回升，但总体回升幅度有限。

值得关注的是，财政部、自然资源部日前印发《土地储备项目预算管理办法（试行）》，在北京、天津、河北、河南、山东（含青岛）、浙江（含宁波）、厦门等七省（市）首批试点，在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理，并要求“各省分配专项债务限额时可以对开展试点的市县（区）予以适当倾斜”，该办法还规定“棚户区改造项目可以根据主管部门有关规定，参照本办法执行”。

“下半年专项债新规可能发力的领域不少，具体而言，有利于推动基建、进而推动投资稳定的项目的可能性相对较高。”汤林闽对记者指出，根据上述两部委管理办法的内容，综合来看，专项债新规有望在土储和棚改领域发力。（记者 孙韶华 实习生 马晓月）

(责编：庄红韬、杨曦)