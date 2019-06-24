原标题：东盟峰会与会领导人同意推动RCEP谈判于年内完成

新华社曼谷6月23日电（记者杨舟 汪瑾）第34届东盟峰会22日至23日在轮值主席国泰国首都曼谷举行。泰国总理巴育23日在本届东盟峰会新闻发布会上说，东盟各国领导人在本届峰会上一致同意推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判于年内完成。

巴育说，本届东盟峰会重视加强地区经济建设，“区域全面经济伙伴关系协定”是世界上涵盖人口最多的贸易协定，将成为推动地区贸易、经济不断向好的重要工具。

巴育指出，今年完成“区域全面经济伙伴关系协定”谈判有利于东盟处理与重要贸易伙伴之间的贸易摩擦等问题。他同时表示，东盟希望中美尽快解决贸易摩擦问题。

2012年11月，第21届东盟峰会上，东盟10国和6个对话伙伴国澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰的领导人宣布启动“区域全面经济伙伴关系协定”谈判。16个谈判方涵盖人口超过35亿，占全球的近48%，国内生产总值占全球的比例超过31%，外贸总额占全球的将近28%。

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