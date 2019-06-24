全国工信安全产业规模逼近94亿

记者昨天从刚闭幕的2019年中国工业信息安全大会上获悉，今年我国工业信息安全产业规模将增至近94亿元，相关部门将抓紧制定一批急需专用标准。

根据《中国工业信息安全产业发展白皮书（2018-2019年）》，我国工业信息安全产业在持续成长，涌现出了一批成长性高、创新能力强的企业。2018年我国工业信息安全产业规模为70.32亿元，市场增长率达33.55%，工业信息安全产业规模加速扩容。预计2019年这一市场增长率将达19.23%，市场整体规模增长至93.91亿元。

不过，当前工业网络安全形势日趋严峻复杂，需从关键信息基础设施安全保护、新安全风险防范、网络安全产业发展等方面筑牢国家网络安全屏障。工信部副部长陈肇雄表示，我国要提升工业信息安全技术保障能力，打造工业信息安全产业生态，当前首要任务是要加快建立工业数据分类分级管理制度，制定一批急需专用标准，推动工业数据的安全流动、交互和共享。（记者赵鹏）

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