光明论坛：以协调、合作、稳定为基调推进中美关系发展

原标题：以协调、合作、稳定为基调推进中美关系发展

2019年6月18日，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话。双方就当前两国关系等共同关切议题交换了意见，并分别表达了在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤的意愿。习近平主席明确指出，双方应该按照我们达成的共识，在相互尊重、互惠互利基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。事实上，自2018年12月1日两国元首在布宜诺斯艾利斯会晤以来，中方始终强调以协调、合作、稳定为基调应该成为中美两国各界的最大公约数，也是有效解决中美两国当前分歧、长效推进中美关系良性发展的关键方向。

协调是当前中美构建两国关系时应有的态度。必须承认，中美两国之间在历史文化、基本国情、社会制度、发展阶段、国际市场分工等众多关键维度上存在着巨大的差异。在两国互动的长期历史过程中，这些差异在绝大多数时间中成了两国合作共赢的重要起点，但在某些时候、在某些议题上双方也不可避免地会面对一些分歧乃至摩擦。特别是百年未有之大变局的今天，世界秩序转型与经济全球化进入新阶段，中美两国也同步进入了各自国家发展关键的历史节点，两国的国家利益与战略定位也处于更加符合国家发展与国际环境而调整变化的重要阶段，进而也可能陷入一个分歧与矛盾集中爆发，甚至会存在一些竞争的阶段。但无论如何，面对这些问题，中美双方应该采取积极的协调态度加以应对，而非已被证明不得人心的单边霸凌方式。这里的协调当然不是所谓“大国俱乐部”式的“利益划分”，而是要体现为本着相互尊重、相向而行、平等守信、互利互惠等基本原则、以符合两国利益和全人类福祉、维持世界繁荣与稳定为目标进行的对话与协商。

合作是当前中美构建两国关系的唯一正确选择。毫无疑问，翻开中美两国互动的历史，特别是过去40年中美两国建交以来的经历，所有事实都明确指向了一个被反复验证过的金标准，即中美合则两利，斗则俱伤。长期以来，中美两国在国际舞台上、在全球产业分工中分别扮演着各自重要的关键角色，在诸多领域上存在着相互需求、优势互补、利益交汇、合作互利的重要纽带关系。一方面，中国经济的巨大规模与高度增速，正在引领世界的经济增长，美国如果真正要实现所谓“再次伟大”的目标，就不可能拒绝与中国的合作，因为拒绝中国，就相当于拒绝了全世界；另一方面，为了实现各自自身国家持续发展与繁荣的积极目标，中美都必须为全球秩序有序与国际环境稳定作出必要且各自应有的贡献，而这种必要国际公共品的提供过程也应该是中美强化合作，并引领世界各国携手参与的良性过程。这也是只有合作才是两国唯一正确选择、只有共赢才能通向更好未来的关键意涵所在。也正是本着这样一种坚持唯一正确选择的积极理性意愿，在当今的经贸问题上，中方还是坚持希望最终通过对话和磋商方式解决分歧，从而推进符合两国利益、顺应世界各国期待的合作与互利共赢。

稳定是当前中美构建两国关系所必须维持的态势。必须看到，中美两国关系的稳定不但符合两国国家与人民利益，而且也对全世界的稳定与繁荣至关重要。在你中有我、我中有你的密切合作之下，两国关系的稳定性无疑是影响彼此各自经济发展、政策选择与战略布局的关键影响因素。同时，作为最大的发展国家和最大的发展中国家之间的关系，中美关系的稳定也必然为全球范围内不同发展阶段国家之间的深入合作提供可效仿的榜样与最为关键的良好氛围。同样重要的是，作为经济总量世界前两位的美国与中国，占据了全世界40%的经济规模。这就决定了两国关系的稳定直接决定了全球经济现况的稳定与发展前景的走向，是维持全世界和平与发展主题延续的最关键指标。换言之，积极维持中美关系的稳定，是当今两国所负有的国际责任。在这个意义上，中方始终强调了中美关系对两国、对世界的不可替代的战略意义，希望共同担负起应有的国际责任。

作为基调的协调、合作、稳定三者之间蕴涵着高度战略智慧的关联性。相向而行的协调将有效地持续化解任何可能出现的分歧与摩擦，进而夯实并扩大中美两国的合作。在中美关系中更多的合作也必然会持续降低分歧甚至是竞争的比重与可能引发摩擦的烈度。也正是这些更多的合作，才能确保并强化两国关系乃至全球秩序与发展前景的长期稳定。而这种值得珍惜的稳定也为中美之间的进一步协调沟通与丰富合作创造了更高的起点与更好的氛围。

2019年是中美建交四十年。所谓“四十不惑”的意义并不在于没有困难，而是在于已经有了丰富的经验与精准的判断足以在面对任何困难时都不会感到“迷惑”，从而可以始终坚持正确的解决方案与相处之道。而中方强调的以协调、合作、稳定为基调推进中美关系，正是这个“不惑”的方案与道路。从本质上讲，协调、合作、稳定更是中方创造性提出的“人类命运共同体”理念的又一具体实践，是“共商、共建、共享”原则在中美关系中的创新性应用，是面对当前国际社会新局面、新挑战，中美两国要拥抱良性循环的唯一正确的战略选择。从这个意义出发，全世界都在期待美国能够与中国相向而行，做出真正符合两国利益、符合国际社会期待的正确抉择。

（作者：刁大明，系中国人民大学国家发展与战略研究院研究员）

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