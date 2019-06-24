审计表情包“审小兵”发布

“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律、政策跟踪审计、大数据审计，像这样的审计工作名词，你了解多少？

如果每早在手机上看到这样的一个生动的卡通形象跟你说加油，会不会觉得元气满满？

当前，新媒体的发展促使碎片化、高效化的传播方式更容易被受众接受，长篇的文本不再是唯一的阅读选择，大家更喜欢去选择简洁、生动的信息载体。

2018年，由审计署和共青团中央共同指导，审计宣传中心和中国青年报社主办的“新时代 新作为——国家审计走进高校”财经法治宣传教育活动成功举行，参与此次活动的优秀大学生代表走进审计机关，深入了解审计工作，感受审计人的家国情怀。通过对审计的进一步了解，向往审计事业的优秀大学生代表，同时也是高校创业实践者，为审计献上了一份来自青年大学生的礼物----审计微信表情包，这正是“审小兵”的雏形。经过审计署审计宣传中心和大学生记者的共同协作，几经修改完善，“刻画”审计人工作内容、一线场景、精神风貌的“审小兵”政务微信表情包诞生了。

此次的“审小兵”微信表情包共有“主题宣传标语”“审计工作缩影”“审计人的日常生活”三大类共计36个。“主题宣传标语”部分有“推动政策落地惠民”“财经法治宣传教育”等6个表情，体现审计工作的重点及目标；“审计工作缩影”部分有“找线索”“思考问题”“大数据审计”“延伸审计”等18个表情，浓缩审计工作遇到的点点滴滴；“审计人的日常生活”部分有“棒棒哒”“emmmm，有道理”“比心”等12个表情，表现审计人在生活中会遇到的有趣瞬间；与以往严肃的政务信息相比，这些风趣可爱且浑身充满正能量的“审小兵”表情包更接地气，以鲜活方式进行互动交流，更能引起审计人员共鸣，同时能更好的传播审计，架起审计与公众之间的桥梁。

(责编：杨曦、庄红韬)