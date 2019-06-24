云南为实体经济企业降本减负590亿元

减税降费、降低融资成本、降低用能成本、降低人工成本、降低用地成本……今年以来，云南省围绕推进供给侧结构性改革，全力抓好已出台政策的推进落实，确保降低实体经济企业成本各项政策落地落细。
记者24日从云南省发改委了解到，今年1月至5月云南省累计为实体经济企业降本减负590亿元左右，预计上半年为实体经济企业降成本650亿元以上，全年将为实体经济企业降成本1000亿元。
今年以来，云南省严格落实增值税改革、小微企业普惠性税收减免、个人所得税6项专项附加扣除、重大技术装备进口税收减免等减税政策。1月至5月，全省完成税收收入同比增长4.5%。同时，全省完成企业所得税增速从一季度的6.8%持续提升到1月至5月的13.7%。
今年5月1日起，云南省把城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至16%。进一步优化企业投资审批、简化企业开办流程、推行工程建设项目审批制度改革等，把项目全流程审批时间压缩至120个工作日内。
云南省还继续降低企业用能成本，全省除公益性用电外的全部用电均参与到电力市场化中。（记者 浦超）
新华社昆明6月24日电
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