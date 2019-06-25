原标题：各大奖项名花有主 第六届环青海湖电动汽车挑战赛圆满落幕

“我爱你中国，我要把美好的青春献给你，我的母亲我的祖国……”在著名男高音歌唱家莫华伦优美抒情的歌声中，第二十届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会闭幕式暨第六届环青海湖(国际)电动汽车挑战赛颁奖盛典徐徐落下了帷幕。过去的一周，众多厂商、车手在美丽的青海湖畔纵横驰骋，充分展示着电动汽车卓越的性能，让不少人都眼前一亮。而就在6月23日晚间，在金碧辉煌的青海大剧院举行的颁奖盛典上，他们得到了掌声、奖杯和属于自己的那份荣耀。

用“星光灿烂”四个字来形容这一晚的青海大剧院再合适不过，知名演员黄小蕾、黄俊鹏，“九球天后”潘晓婷，著名女高音歌唱家王庆爽、男高音歌唱家莫华伦、青年男高音歌唱家汤非，著名歌唱家孙砾、著名歌手许飞，奥运冠军杨凌、邢傲伟、桑雪、汪皓、王鑫，世界冠军莫慧兰、薛明、毕文静、奎媛媛、徐蕊、石竟男、黄晋萱……这样一个超豪华明星阵容汇聚在颁奖盛典上，也从一个侧面显示了环青海湖(国际)电动汽车挑战赛的实力和吸引力。

在由青海省演艺集团民族歌舞团、西宁市艺术剧院、甘肃省民族歌舞团、俄罗斯奇点舞团等单位联合出演的开场舞《我们的亚细亚》之后，青海省人民政府副省长王黎明在颁奖盛典上发布了第二十届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会成果。接下来播放的短片《回首20年》则回顾了“青洽会”走过的辉煌历程。

可以说，颁奖盛典上精彩的歌舞表演让观众如沐春风，其中女高音歌唱家王庆爽演唱的《高原的眼睛》掀起了盛典的第一个高潮。不过此时众多参加第六届环青海湖(国际)电动汽车挑战赛的厂商和车手心中多少还有些惴惴不安，因为在赛事短片《绿色电动争霸赛场》播放之后，赛事第一轮颁奖就要开始了。

“有请颁奖嘉宾，赛事公益推广大使：射击奥运冠军杨凌、跳水奥运冠军桑雪”，在首轮颁奖环节中主持人请上了两位重量级嘉宾，他们公布了轿车A00组、轿车A1组、轿车A2组、轿车A3组四个组别的获奖车型。

接下来的第二轮颁奖中，嘉宾是赛事形象大使“九球天后”潘晓婷和赛事公益推广大使、体操奥运冠军邢傲伟，他们公布了SUV A组、SUV A0组和豪华品牌组三个组别的获奖车型。

紧张的颁奖环节之后，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、意大利的艺术家相继登台表演，节目带来的异域风情让现场和电视机前观众们大呼过瘾。赛事公益推广大使、歌手汤非演唱的《生命中有过美好时代》则给每个人的心中种下了一粒幸福的种子。

在充满民族韵味的歌舞表演后，著名歌手许飞登台，演唱了自己作曲的《父亲写的散文诗》，深邃的意境留给人无限遐想。

在孙砾精彩演绎了歌曲《中国梦》之后又到了紧张的颁奖环节。

赛事公益形象大使、青年演员黄小蕾和黄俊鹏作为第三轮颁奖嘉宾公布了轿车四个组别和SUV A0组的积分冠军得主，以及全场积分冠、亚、季军。

在之后的第四轮颁奖中，著名歌唱家莫华伦、王庆爽以颁奖嘉宾身份公布了车手推荐奖、明星推荐奖、媒体推荐奖、民族品牌先锋奖和组委会推荐奖等多个奖项的得奖车型和单位。

最后一轮揭晓的奖项为代表着新能源电动汽车行业最高标准的金羚奖，开奖嘉宾为青海省工业和信息化厅厅长洪涛和中国电动汽车百人会秘书长张永伟。

颁奖嘉宾是青海省委常委、统战部部长宫保扎西，最终北汽集团再次夺得该奖项。

第六届环青海湖(国际)电动汽车挑战赛获奖名单

轿车A00组：

众泰E200Pro获得“最佳加速性能奖、最佳涉水能力奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳快充能力奖、最佳舒适配置奖、最佳静音效果奖”;

江铃易至EV3获得“最佳制动距离奖、最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳科技配置奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖、最佳空间设计奖”;

轿车A1组：

北汽新能源EU5获得“最佳加速性能奖、最佳制动距离奖、最佳涉水能力奖、最佳快充能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖”;

比亚迪秦ProEV获得“最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳舒适配置奖、最佳科技配置奖、最佳静音效果奖、最佳空间设计奖”

轿车A2组：

北汽新能源EU7获得“最佳加速性能奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳快充能力奖、最佳舒适配置奖、最佳制动距离奖、最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳科技配置奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖”

众泰Z500 EVPro获得“最佳空间设计奖、最佳静音效果奖、最佳涉水能力奖”;

轿车A3组：

长安新能源逸动EV520获得“最佳科技配置奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖、最佳快充能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳涉水能力奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳加速性能奖”;

东风风神 E70获得“最佳静音效果奖、最佳舒适配置奖、最佳制动距离奖、最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳空间设计奖”;

SUV A0组：

北汽新能源 EX3获得“最佳加速性能奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳快充能力奖、最佳舒适配置奖、最佳制动距离奖、最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳科技配置奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖、最佳空间设计奖”;

SUV A组：

北汽新能源 EX5获得“最佳加速性能奖、最佳内饰设计奖、最佳外观设计奖、最佳快充能力奖、最佳舒适配置奖、最佳制动距离奖、最佳操控性能奖、最佳涉水能力奖、最佳爬坡能力奖、最佳科技配置奖、最佳续航能力奖、最佳静音效果奖、最佳空间设计奖”;

豪华品牌组：

红旗E-HS3获得“最佳制动性能奖、最佳舒适配置奖、最佳内饰设计奖、最佳科技配置奖、最佳外观设计奖”;

积分奖：

轿车A00组：“积分冠军”众泰E200Pro、江铃易至EV3

轿车A1组：“积分冠军”比亚迪秦ProEV

轿车A2组：“积分冠军”北汽新能源EU7

轿车A3组：“积分冠军”长安新能源逸动EV520

SUV A0组：“积分冠军”北汽新能源EX3

全场积分冠亚季军：

“全场积分冠军”北汽新能源 EU7;

“全场积分亚军”长安新能源逸动EV520;

“全场积分季军”北汽新能源 EX3

推荐奖：

车手推荐奖：东风风神E70

明星推荐奖：众泰E200Pro

媒体推荐奖：长安新能源逸动EV520

民族品牌先锋奖：中国一汽红旗品牌

最值得期待的高端新能源汽车品牌：ARCFOX

最佳突破奖：北汽新能源EX3

最佳进取奖：众泰E200Pro

行业领航奖：北汽新能源

杰出贡献奖：北京汽车集团越野车有限公司

组委会推荐奖：东风风神E70

金羚奖：

北汽集团

(责编：冯粒、袁勃)