搭建合作平台 创造更多商机

6月24日，坐落于广州琶洲的中国进出口商品交易会展馆热闹非凡，第十六届中国国际中小企业博览会主题展在此举行。

智能擦窗机器人、智能扫地机器人……来到中博会展馆，山西嘉世达展台上的各类机器人吸引着人们的注意。工作人员正在演示智能擦窗机器人的功能：它可以自动规划路径，自动寻找清洁方式并一键清洁，解决了现代城市高层擦窗的难题。经过数年努力，这种擦窗机器人已成为这个细分行业的“小巨人”。

“中小企业靠单打独斗难以跟上高新技术产业发展趋势，也很难获得市场认可。通过中博会及类似平台，我们可以寻找更多的合作伙伴，获得更大的支持。”嘉世达工作人员说。

据中博会组委会相关负责人介绍，像嘉世达这样的中小企业是本届中博会参展的主力。本届中博会共有境内外2960家企业报名参展，总展位数达7315个，超出原计划展位数近30%；另外通过行业商协会、专业招商机构、线上宣传报名等方式报名参会的采购商超过4万人。大量的中小企业为寻求合作而参会，他们与中博会上聚集的上下游企业形成了产业链，产生了聚集效应。

在“专精特新”展区，福建龙跃环保科技有限公司的环保处理设备，可以处理其他方法无法去除的顽固化合物，处理过程绿色环保；合肥荣事达集成淋浴屏、LED创意台灯、个护类产品、空气净化器等，既是电子产品，又是艺术品；安徽艾可蓝环保股份有限公司的轻型和重型柴油机尾气后处理设备，则攻克了柴油车尾气处理的难题……

为了引导中小企业高质量发展，本届中博会首次设立“专精特新”展区，近900家优秀中小企业展出其“拳头”产品，集中体现了中小企业高质量发展的最新成果。

组委会相关负责人介绍，“专精特新”展区可总结为三个“突出”，即突出中小企业特色、突出“新动能”、突出“现代产业体系”，集中展示各地促进中小企业高质量发展的理念和成果，引导中小企业向“专精特新”方向发展，提振发展信心。

据了解，该展区参展企业主要来自全国各地的“专精特新小巨人”企业、国家小微企业创业创新示范基地在孵的优秀企业、国家中小企业基金投资的创新型小微企业、单项冠军中小企业，这些企业都是当前中国最具发展潜力、最优秀的中小企业。“专精特新”展区和专场活动为全国中小企业树立了标杆，指明了高质量发展的前进方向。

“中国国际中小企业博览会是个开放的平台，是一个国际合作的平台，是一个充满商机的平台。”在中博会上，泰国来宾素瓦对记者说，他参加中博会是为了了解中国市场，了解“一带一路”，并寻找合作伙伴，在中博会上他收获满满。

中博会自2004年创办以来，已经成为我国规模最大、规格最高、影响最广，专门服务中小企业发展的国际性展会，在推动我国中小企业与“一带一路”沿线国家中小企业交流与合作方面取得了丰硕成果。截至目前，共有40多个“一带一路”沿线国家参展，11个“一带一路”沿线国家成为中博会联合主办国。

本届中博会与联合国“中小微企业日”（6月27日）同期，联合国工业发展组织今年连续第三年担任中博会主宾方，展会期间，将推出联合国在推动全球工业技术进步和中小企业高质量发展方面的新举措。第二次担任中博会主办方的马来西亚，汇聚了50家企业参展，包括富有马来西亚特色的食品、文化旅游和教育服务等行业的企业。

据介绍，本届中博会参展的境外国家、地区和国际组织达38个。本届中博会将同期举办中小企业高峰论坛、中小企业跨境撮合洽谈会、大中小企业融通发展项目对接、中小企业投融资论坛等系列活动，宣传促进中小企业发展的政策措施，交流展示最新科技成果和新兴产业发展趋势。展会期间将举办纺织服饰、采购冷链、信息服务、智能制造、节能环保等10场行业产品供需对接活动，3场中外中小企业精准对接会，14场境外商务推介会。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 06 版）

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