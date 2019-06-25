开放，为世界经济拓展发展空间（从杭州峰会走来）

“世界经济发展的历史证明，开放带来进步，封闭导致落后。”在2016年二十国集团工商峰会开幕式上，习近平主席指出开放对推动世界经济发展的重要意义，为错综复杂的世界经济形势拨开迷雾、指明方向。

“建设开放型世界经济符合经济全球化大趋势”

“打开窗子，才能实现空气对流，新鲜空气才能进来。搞保护主义和滥用贸易救济措施，损人不利己。”“我们把世界经济比作人的肌体，那么贸易和投资就是血液。如果气滞血瘀，难畅其流，世界经济就无法健康发展。”“二十国集团应该坚决避免以邻为壑，做开放型世界经济的倡导者和推动者，恪守不采取新的保护主义措施的承诺，加强投资政策协调合作，采取切实行动促进贸易增长”……

从圣彼得堡到布里斯班，从安塔利亚到杭州，从汉堡到布宜诺斯艾利斯，习近平主席在二十国集团峰会的多个场合呼吁共同建设和维护开放型世界经济。

坚持建设开放型世界经济大方向是二十国集团应对国际金融危机的重要经验，也是推动世界经济增长的必然要求。中国是开放型世界经济的倡导者和推动者，坚持打开大门搞建设，大力推动自由贸易，全面履行入世承诺，正如习近平主席多次强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

行胜于言。共建“一带一路”、设立自由贸易试验区、探索建设中国特色自由贸易港、成功举办首届中国国际进口博览会并积极筹备第二届进口博览会……中国不断扩大开放，成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴，连续多年来对世界经济增长贡献率超过30%。

更广领域扩大外资市场准入，更大力度加强知识产权保护国际合作，更大规模增加商品和服务进口，更加有效实施国际宏观经济政策协调，更加重视对外开放政策贯彻落实……第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布的一系列重大改革开放举措让世界看到了中国进一步扩大开放的决心。

“中国倡导建设开放型世界经济符合经济全球化大趋势。”印度国立伊斯兰大学国际关系学院中国研究中心教授沙海丽说，“中国是当今世界维护全球经济稳定的重要力量。”

行之力则知愈进，知之深则行愈达。只有顺应历史潮流，积极应变，主动求变，进一步扩大开放，才能与时代同行。

“开放合作是促进经济增长的重要法宝”

二十国集团是国际经济合作主要论坛。当前，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升。

世界贸易组织在4月发布的《全球贸易数据与展望》报告中，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世界银行、国际货币基金组织等国际机构近期也纷纷表示，世界经济处于“微妙时刻”，贸易摩擦升级等不稳定不确定因素正在集聚，全球贸易承压。

“我们要继续做全球自由贸易的旗手，维护多边贸易体制，构建互利共赢的全球价值链，培育全球大市场。”“在经济全球化时代，各国发展环环相扣，一荣俱荣，一损俱损。没有哪一个国家可以独善其身，协调合作是必然选择”……

习近平主席在二十国集团领导人峰会上多次重申反对保护主义和单边主义、共同维护多边贸易体制的重要性。中国支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。英国前首相戈登·布朗表示：“在当前国际形势下，保护主义是搬起石头砸自己的脚，抵制经济全球化的危害相当大。不同国家应该相互依存，努力构建人类命运共同体。”“在某些国家大搞单边主义和贸易保护主义的今天，杭州峰会倡导建设开放型世界经济的理念具有非常重要的现实意义。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯表示，“开放合作是促进经济增长的重要法宝。坚持多边主义、建设开放型世界经济是当前国际社会应该做好的重要功课。”

“让更多国家搭上中国发展的快车”

“我们要坚持走开放发展、互利共赢之路，共同做大世界经济的蛋糕。”中国的对外开放，不是独角戏，而是多方参与，共同发展。中国积极与世界分享经验，共享发展机遇。

习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲，为中国扩大新一轮高水平对外开放指明了前进方向。从比雷埃夫斯港到汉班托塔港，从中欧班列到中老铁路，从中巴经济走廊到中缅经济走廊……一大批共建“一带一路”重点合作项目全面推进。中国合作共赢的“蛋糕”越做越大，一个全方位开放的中国，正向世界释放着无尽的发展红利。

“中国为世界经济的发展贡献了‘中国智慧’和‘中国方案’。”南非标准银行集团经济学家倪杰瑞指出，二十国集团是世界经济合作的重要平台，成员国应坚定反对贸易保护主义和单边主义，为营造良好的国际贸易投资环境和建设开放型世界经济做出更多积极的贡献。

中国主张开放合作、与世界共享发展，也为完善全球治理贡献着力量。二十国集团领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。习近平主席连续第七次出席或主持二十国集团峰会，充分体现中方对二十国集团机制和全球经济治理的高度重视。近年来，中国以推动人民币国际化为契机促进国际货币金融体系改革，探索“金砖+”等合作模式打造新兴市场国家和发展中国家参与全球治理的平台，为应对气候变化建言献策，为世界消除贫困贡献中国经验……互利共赢的朋友圈越来越大。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。

经济全球化是不可逆转的必然趋势。“作为全球第二大经济体、第一大货物贸易国，中国坚持开放确保了同世界的有效融通，让更多国家搭上中国发展的快车，夯实了全球经济稳定的基础，为世界经济发展注入动力。”巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声的话道出了众多国际人士的心声。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)