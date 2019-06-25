大使随笔：为全球经济治理注入正能量

面对世界经济的风云变幻，各国唯有平等协商、团结互助、开放包容、携手合作才能共克时艰，实现互利共赢

二十国集团领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行，习近平主席将与二十国集团成员和嘉宾国领导人、国际组织负责人再度聚首，共商稳定世界经济、推进全球经济治理的大计。在单边主义和保护主义肆虐、全球经贸关系紧张、世界经济不稳定不确定性增多之际，这次峰会受到国际社会广泛关注。

11年前，国际金融危机引发全球市场和国际社会深度恐慌，为应对这场席卷全球的危机，二十国集团领导人峰会机制应运而生。二十国集团成员具有广泛代表性，总人口占全球2/3，国内生产总值占全球近90%，贸易额占全球近80%。11年来，二十国集团在平等互利的基础上加强宏观政策沟通协调，为应对国际金融危机、促进世界经济复苏、推动国际金融货币体系改革等发挥了重要作用。

中国已成为二十国集团的重要参与者和引领者。此次将是习近平主席连续第七次出席或主持二十国集团领导人峰会。从2013年首次参加圣彼得堡峰会，到2016年成功主持以“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”为主题的杭州峰会，再到推动2018年布宜诺斯艾利斯峰会就维护多边贸易体制等问题达成多项重要共识，习近平主席在二十国集团平台上为应对全球性挑战提出切实可行的中国方案，为推动世界经济增长贡献重要的中国智慧，为各国合作共赢提供强大的中国信心，充分展现了中国作为负责任大国的合作精神和开放胸怀。

当前，世界经济下行压力增大，不确定性明显上升，单边主义和保护主义形成一股逆流，冲击国际秩序、多边贸易体制和全球市场信心，世界经济与全球治理走到关键十字路口。在此形势下，世界期待二十国集团机制和大阪峰会继续发挥引领作用，为全球经济治理注入正能量，维护以规则为基础的多边贸易体制，推动世界经济在开放、公平的环境中平稳运行。

“海纳百川，有容乃大。”中国始终倡导建设开放型世界经济，相信多边主义是最符合各国人民利益的必由之路。二十国集团的发展历程，就是一部发达国家与发展中国家同舟共济、携手并进的发展史。面对世界经济的风云变幻，各国唯有平等协商、团结互助、开放包容、携手合作才能共克时艰，实现互利共赢。希望二十国集团继续秉持同舟共济的伙伴精神，加强宏观经济政策协调，促进世界经济稳定增长，特别要突出发展视角，照顾广大发展中国家关切。在当前个别国家升级经贸摩擦的情况下，尤其需要坚持协商一致，妥善处理意见分歧。

习近平主席出席大阪峰会，这是中国国家元首时隔近9年再赴日本出席多边会议。包括首相安倍晋三在内，日本各界人士热烈欢迎习近平主席来日与会，将习近平主席视为重要而尊贵的客人，认为习近平主席与会体现出中方对大阪峰会和日本的重要支持。中日分别是世界第二、第三大经济体，两国有责任、也有能力与各方一道，共同做好世界经济的“稳定锚”和“推进器”。期待在即将召开的大阪峰会上，中日与各方共同努力，为世界经济发展注入信心、增添动力，共同致力于营造自由、开放、包容、有序的国际经济环境与秩序。

（作者为中国驻日本大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)