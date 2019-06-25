中非投融资合作亮点纷呈

6月24日，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议在北京开幕。当天，中方金融机构负责人同非方协调人对话会举行，来自中非合作论坛的53个非方成员国和非盟的部长级代表，以及中方政府和金融机构代表共约300人出席。

会上，中国国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、丝路基金、中非发展基金、中非产能合作基金等中方金融机构负责人结合各自对非工作特点，向非方介绍了其金融政策和金融产品，并与非方互动交流。中方金融机构负责人表示，投融资合作是中非经贸合作的重要组成部分，在中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议期间举行金融对话会这一专项配套活动，目的在于为双方金融机构搭建直接交流平台，帮助非方更好了解和把握北京峰会“八大行动”落实工作。

“这次对话会非常重要，我们看重这一交流平台。”尼日利亚驻华大使巴巴·艾哈迈德·吉达对本报记者说，“通过这一平台，双方可以进一步推进落实金融合作项目。中国对非洲提供的优惠贷款之所以广受欢迎，不仅因为贷款利率低，还因为贷款不附加任何政治条件。”

当前，中非经贸合作处于历史最好时期。产能装备、基础设施、能源矿产、农业民生……中非务实合作在多个重要领域收获累累硕果。以中非发展基金为例，截至目前，该基金已累计对非洲36个国家承诺投资近50亿美元，有力推动中国企业走进非洲、扎根发展，预计可带动中国企业对非投资超过240亿美元。

“中企建设的药厂结束了马里不能生产药品的历史。”马里外交和国际合作部秘书长马哈曼·马伊加说，中非发展基金与武汉人福医药集团合作，在马里建设了该国第一个现代化药厂，同时也是西非地区现代化程度最高的药厂，年产3000万瓶糖浆和4000万瓶大输液。“一系列马中合作项目不仅增进了马里人民的福祉，还大幅带动当地产业发展。”马伊加认为，中方在非中合作过程中根据各国需要同非洲各国商定“八大行动”方案，合理配置资源，很有针对性。

“中国在经济飞速发展的同时，为世界和平稳定贡献着越来越大的力量。比如在维护世界多极化、反对保护主义等方面。”吉布提外交部第一副部长穆罕穆德·哈桑对记者说，非中合作遵循国际规则，旨在增强非洲自主发展能力，例如亚吉铁路项目，为吉布提带来许多就业机会，大大推动了该国经济发展。

在持续3个多小时的对话会上，非方代表展现出极高的热情。他们表示，当前世界经济面临挑战，投融资合作势头减缓。在去年非中合作论坛北京峰会的引领和推动下，非中投融资合作继续保持发展势头，这对非洲应对当前挑战意义重大。非方赞赏中方积极落实北京峰会成果，欢迎中国金融机构赴非开展合作，积极推进非洲自贸区建设，为非中投融资合作拓展市场空间、营造良好环境，同时希望中方在人力资源建设、产业投资等方面继续向非方提供支持，促进双方在更高水平上实现合作共赢、共同发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)