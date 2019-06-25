交通部：前5月全国港口货物吞吐量完成55亿吨

原标题：远航（记录中国）

22日，“山东人和”轮的海员在冲洗甲板。

22日，轮船行驶在海面上。

“山东人和”轮是行驶在中澳航线上的25万吨级散货船，2015年5月开始运营，常年往返于中国和澳大利亚之间。截至今年4月，该货轮已安全航行23万海里。

据交通运输部统计，前5月全国港口货物吞吐量完成55亿吨，其中外贸货物吞吐量为17.5亿吨；集装箱吞吐量完成10467万标箱。海运是国际物流中最主要的运输方式，为畅通国家和地区间贸易流通、建设21世纪海上丝绸之路提供重要支持。

章 轲摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 03 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)