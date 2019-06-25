中央自然灾害救助金3.6亿元下拨

记者24日从应急管理部获悉，为应对江西、广东、广西等地严重暴雨洪涝灾情，财政部、应急管理部当日向江西、广东、广西3省区紧急下拨中央自然灾害救灾资金3.6亿元。
据应急管理部有关负责人介绍，这笔资金主要用于近期3省区严重暴雨洪涝灾害受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、倒损民房恢复重建、因灾遇难人员家属抚慰等受灾群众生活救助需要，其中江西2亿元、广东5000万元、广西1.1亿元。
据了解，针对3省区严重暴雨洪涝灾情，应急管理部主要负责人多次视频连线相关省份应急厅局和消防救援队伍，调度指挥抢险救援救灾各项工作。国家减灾委、应急管理部启动了国家Ⅳ级救灾应急响应，派出多个工作组赶赴重灾区查看灾情，协助和指导灾区政府做好抗洪抢险救灾等工作。同时，应急管理部会同国家粮食和物资储备局向广西、江西组织调拨4000顶帐篷、3万床被子、1.6万张折叠床和2000套折叠桌椅等中央救灾物资，支持做好受灾群众基本生活保障等工作。
（新华社北京6月24日电 记者叶昊鸣）
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