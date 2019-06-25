京津冀医保门诊异地直接结算启动

本报北京6月24日电 （记者叶紫）据国家医保局消息，北京市、天津市、河北省医疗保障协同发展合作协议签署仪式日前在天津举行，启动京津冀门诊异地直接结算试点。
据悉，合作协议主要围绕异地就医住院、门诊直接结算，医药产品集中采购和医疗保障协同监管等方面开展深度合作，有利于解决三省市参保人员看病垫资和跑腿报销问题，提高医保基金使用效率，有效减轻群众医疗负担。京津冀三地将从已纳入国家异地就医住院医疗费用直接结算定点范围的医疗机构中，选择有意愿的医疗机构全部纳入异地就医门诊医疗费用直接结算定点范围。异地门诊就医报销政策按照参保地标准执行，报销范围按照就医地规定执行。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】