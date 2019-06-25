北京海关：大兴机场将采用“一次过检”工作模式

原标题：大兴机场“无感通关”

本报北京6月24日电 （记者杜海涛）在北京大兴国际机场工程竣工验收之际，北京海关表示，将在这个超大型国际航空枢纽与重要空港的国门口岸采用“海关+安检，一次过检”的工作模式，打造手续简化、流程简便、通行顺畅、愉悦体验的出行环境，最大的特点是旅客可“无感通关”。

据介绍，大兴国际机场投入运营后，北京海关将在机场航站区实现高速CT机检设备智能判图全覆盖，在出境采用“海关+安检，一次过检”的工作模式，出境旅客“只提交一次行李、只接受一次检查”。在货运区，北京海关全力推动国际贸易“单一窗口”系统生根落地。通过国际贸易“单一窗口”系统，将海关物流监控系统与各运营主体自建生产运营系统有机结合，实现一站式通关服务，企业只需一次录入，通过系统间的互联互通，让“数据多跑路，企业少跑腿”，为用户提供高效便捷的信息化服务体验。

(责编：栗翘楚、杨曦)