第六届财经发展论坛在杭州召开

本报杭州6月24日电 （张牧扬）日前，由上海财经大学中国公共财政研究院和浙江省财政厅联合主办的第六届财经发展论坛在杭州召开。来自全国人大、各省财税部门和全国各地科研院所的专家学者近两百人参加。
据介绍，本届论坛的主题为“促进经济高质量发展的财税政策”，相关专家对当前中国经济从高速发展进入高质量发展的路径进行深入剖析，并从财税政策角度为促进中国经济高质量发展建言献策。
上海财经大学中国公共财政研究院院长高强指出，财税政策是振兴实体经济的一个重要方面，但是不能仅仅依赖财税政策扶持来振兴实体经济。就财税政策本身而言，要注重数量和质量的关系、“绩”和“效”的关系以及当前和长远的关系，不仅要靠减税降费，还要靠严格财税管理。
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