在多元化国际市场中磨练本领

近日，国务院常务会议聚焦外贸话题，提出“以企业为主体，拓展多元化国际市场”，这被市场解读为中国加码“稳外贸”的重磅信号，也是促进外贸稳中提质的具体举措安排。
的确，国际市场日益多元化一直是中国外贸值得关注的议题，近年来有关部门的情况通报中都有所展示，纵向比对，不难看出多元化市场对外贸平稳发展所发挥的积极作用。此次国务院常务会议专门部署相关内容，更是凸显了开拓多元化国际市场的重要性。
多元化有助于避免鸡蛋都装进一个篮子的风险。看今天中国外贸的格局，传统市场与新兴市场、发达国家与发展中国家市场并生共存且相互补充。特别是近年来，中国与“一带一路”相关国家、与东盟国家、与俄罗斯和巴西等国的贸易成为新的增长点。在当前世界经济增长放缓、贸易保护主义升温、外部环境面临的不确定性增强、风险挑战增多的时候，多元化市场的重要性尤其凸显。“西方不亮东方亮”，多元化是外贸的抗压能力和韧性所在。
多元化也是伴随经济全球化深入发展的顺势而为。“地球村”这个名字由来已久，今天世界互联互通的程度也让人们自豪，但在贸易方面，还有很多尚待开发的潜力与空间。比如，古老丝绸之路上的商机，就是随着“一带一路”倡议的提出，才被更多地发现和开掘。中国是经济全球化的坚定支持者，自然在开拓多元化国际市场方面尽力而为。商务部发布的《中国对外贸易形势报告（2019年春季）》就提出，在综合考虑双边经贸关系、贸易潜力、资源禀赋等因素的基础上，重点拓展30个左右的国际市场。并从加强贸易促进、强化公共信息服务、推动政府机制保障等方面，继续支持企业实现贸易市场的多元化。
经过40年开放发展，中国有大量企业活跃在外贸一线，他们最了解国外市场，也最了解哪些市场更具发展潜力，因此，发挥企业的主体作用是理所应当。值得一提的是，民营企业已经成为外贸进出口的第一大主体，充分调动企业的积极性，营造良好的外贸环境至关重要。
一是营造自由贸易的“小气候”。据商务部统计，自2002年到2018年下半年，中国已与25个国家和地区达成17个自贸协定，自贸伙伴遍及欧洲、亚洲、大洋洲、南美洲和非洲。目前，中国正在与20多个国家进行十余个自贸协定谈判或者升级谈判。自贸协定的作用，就好比在波涛汹涌的大海上建起了风平浪静的港湾，让更多往来企业的“船只”可以平稳自如地穿行。
二是改善国内营商环境与服务。去年以来，降低增值税税率、调低社保缴费费率等支持政策，为包括外贸企业在内的市场主体释放了普惠性利好。与此同时，针对外贸领域的问题，还需要更多精准的政策支持。比如信息、政策类咨询服务，就对初入一国市场的企业发挥着至关重要的作用。
稳外贸需要稳市场，而稳市场不仅要守住传统市场，更要开拓新兴市场，要在多元化国际市场的拓展中磨练企业的竞争力，塑造外贸的抗压力和韧性。
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