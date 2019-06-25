原标题：经济观察：中国对全球投资者吸引力将稳中有升

中新社北京6月25日电 (记者 李晓喻)中国知名电商平台苏宁易购宣布拟以48亿元(人民币，下同)收购家乐福中国80%股份，成为近日焦点经济新闻之一。加上此前一些外企意欲从中国“淡出”的信息，有分析论及中国对投资者的吸引力增减之问。

中国商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明对中新社记者表示，在中国劳动力、土地等要素成本攀升情况下，一些看重低成本的外企选择撤离无可厚非，这是中国经济结构转型升级的结果。此外，随着中国企业实力增强，部分在市场竞争中处于不利地位的外企调整布局也属正常。如果因此认为中国对投资者吸引力下降，失之偏颇。

他更指出，在新形势下，中国实际上也希望来华投资者“更新迭代”，吸引更多高水平外资，通过外企对高技术行业、高端环节的投资推动经济高质量发展。

官方数据显示，今年前五个月中国实际使用外资3690.6亿元，同比增长6.8%，增速是去年同期的五倍有余。5月当月，中国实际使用外资额同比增速提高至8.5%。

主要投资者对中国市场也仍然保持热情。中国美国商会发布的2019年《中国商务环境调查报告》显示，2018年69%受访企业在华实现盈利，62%企业仍视中国为全球首要或前三大投资目的地。另据瑞穗综合研究所日前公布的调查，绝大多数日企都准备在华增产、扩大销售网点、增加人员，有减产想法的只占10%。

官方数据还显示，今年前五个月中国高技术制造业实际使用外资同比增长23.2%，其中医疗诊断、监护及治疗设备制造实际使用外资额增速是去年同期的近四倍；高技术服务业实际使用外资额同比增长近70%，其中信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长56.5%、44.6%和83.5%。

分析人士认为，基于中国经济三个特点，今后中国对全球投资者吸引力料将稳中有升。

其一，经济增长平稳且质量不断提升。

工银国际首席经济学家程实称，中国经济“增质”红利与稳步扩大的金融开放有望形成合力，在全球经济增长前景不乐观之际凸显比较优势，进而获得国际资本的长期青睐。此外，市场韧性的增强和机构投资者的壮大，可形成良性循环，持续提振外资投资意愿。“长远来看，国际资本流入中国分享经济‘增质’红利大潮不会逆转。”

其二，中国近14亿人口的庞大市场、4亿中等收入群体不断增强的购买力，以及完整工业体系所带来的强大产业配套能力，任何一家企业都无法忽视。

用中国宏观经济研究院首席专家陈东琪的话说，“聪明的国家和商家不会弃强大市场于不顾”。

其三，营商环境持续改善。中国现已推出削减行政审批事项、变外资设立审批制为备案制等一系列措施，并将于6月底前公布更简短的外商投资准入负面清单。

中国社科院世界经济与政治研究所副研究员苏庆义接受中新社记者采访时称，从长远来看，营商环境是外企决定是否投资中国最主要考虑因素之一。近年来，中国已在改善营商环境上取得长足进步，对全球投资者的吸引力也将因此增强。

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