原标题：我国将抓紧制定优化 营商环境法规规则

6月25日，国务院召开全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。

李克强指出，深化“放管服”改革、优化营商环境，要坚持市场化法治化国际化原则。市场化就要破除不合理体制机制障碍，更大激发市场活力和社会创造力。法治化就要做到规则公开透明、监管公平公正、依法保护各类所有制企业合法权益。国际化就要持续扩大开放，加强与国际通行经贸规则对接，促进提高国际竞争力。政府管理和服务要行“简约”之道，程序、要件等都要删繁就简、便民利企。一是推动简政放权向纵深发展。大力缩减市场准入负面清单。今年要把工业生产许可证种类再压减一半以上，中央层面再取消下放50项以上行政许可。整治各类变相审批。深化“证照分离”改革，企业注册开办时间减到5个工作日以内。抓好工程建设审批制度改革。协同推进“放管服”改革和更大规模减税降费，形成优化营商环境合力。二是健全制度化监管规则，规范行政执法，对所有市场主体一视同仁，促进公平竞争、优胜劣汰。推进“双随机、一公开”监管和信用监管、重点监管等结合，推行“互联网+监管”，健全与新兴产业相适应的包容审慎监管方式，对疫苗、药品、特种设备、危险化学品等实行全覆盖严监管。推进社会信用体系建设和承诺制。三是优化政府服务。打造全国政务服务“一张网”，在更大范围内实现“一网通办”、异地可办。水、气、暖等公用事业要大力推行APP（应用程序）办事、移动支付等。大幅压减办电时间。着眼民生需要，发挥社区和社会力量作用，推进老旧小区改造，发展家政、养老、托幼和“互联网+教育、医疗”等服务，提高居民生活质量，拓展内需市场。同时，抓紧研究制定优化营商环境的法规规则。

万博新经济研究院副院长、营商环境研究中心主任刘哲对《经济参考报》记者表示，建立市场化、法治化、国际化的营商环境，是在当前经济转型关键期和外部环境变化期提出的针对性措施。建立市场化的营商环境，有利于激发民间投资的活力，从而实现稳投资、稳就业；而政策的不确定性是企业家经营中的重要考量因素，建立法治化的营商环境，有利于给企业家一个稳定的预期；与国际接轨的营商环境，能够提升外资企业对中国投资环境的认可度和参与积极性，进而实现稳外资、稳外贸。

“着力优化营商环境，也为地方政府更好发挥作用指明了突破口。优化营商环境的本质是全面提升一个地区的政策、法治、人才、金融等环境，提升要素的供给效率，为企业发展创造有利的条件。各地应找准改善本地营商环境的突破口，精准施策。”刘哲说。（记者 班娟娟）

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