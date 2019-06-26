工信部：加快5G工业互联网频率使用规划研究

原标题：工信部：加快5G工业互联网 频率使用规划研究

记者25日从工信部获悉，工信部日前印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》（以下简称《工作计划》），从提升基础设施能力、构建标识解析体系、建设工业互联网平台、突破核心技术标准、增强安全保障水平、推动开放合作等10类工作任务上明确了61项具体举措。

《工作计划》明确2019年将持续研究工业互联网用频场景和频率需求，制定和完善工业互联网频率规划和频率使用许可。进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见，并于2019年12月完成。

此外，《工作计划》还提出，完成中国工业互联网研究院的组建，推动百万工业企业上云，推动高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、智能设备等上云，形成一批工业设备上云新模式。（记者 郭倩）

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