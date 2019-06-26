习近平向中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议致贺信

新华社北京6月25日电 6月25日，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议在北京举行。国家主席习近平致贺信，对会议召开表示热烈祝贺。

习近平指出，去年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，在中非关系史上具有里程碑意义。中非领导人一致决定推动中非共建“一带一路”同非洲联盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接，携手构建责任共担、合作共赢、幸福共享、文化共兴、安全共筑、和谐共生的中非命运共同体，共同实施中非合作“八大行动”，为中非关系向更高水平发展绘制了新的蓝图。我高兴地看到，中非双方同心协力，积极推进峰会成果落实工作，形成一批可喜的早期收获，给中非人民带来实实在在的好处。

习近平强调，当今世界面临百年未有之大变局，发展中国家整体性崛起势头强劲。中非双方携手合作、共同发展，将为壮大发展中国家力量、建设新型国际关系和构建人类命运共同体作出重要贡献。希望中非双方以此次协调人会议为新的契机，秉持共商共建共享原则，加强沟通对接，深化团结合作，扎实推进论坛北京峰会成果落实和中非共建“一带一路”，不断增进中非26亿人民福祉，为构建更加紧密的中非命运共同体而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 01 版）

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