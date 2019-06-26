把“放管服”改革进一步推向深入 打造市场化法治化国际化营商环境

新华社北京6月25日电 6月25日，国务院召开全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正主持会议。国务院副总理胡春华、刘鹤，国务委员王勇、肖捷、赵克志出席会议。

李克强说，简政放权、放管结合、优化服务是处理好政府与市场关系的重大改革之举，对近几年扩大就业、壮大新动能、经济稳中向好起到了重要支撑作用。当前国际环境深刻变化，要办好自己的事、有效应对风险挑战，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚定不移推进改革开放，把“放管服”改革、优化营商环境作为促进“六稳”的重要举措，更大激发市场主体活力、增强竞争力、释放国内市场巨大潜力，顶住下行压力，保持经济平稳运行，促进高质量发展。

李克强指出，深化“放管服”改革、优化营商环境，要坚持市场化法治化国际化原则。市场化就要破除不合理体制机制障碍，更大激发市场活力和社会创造力。法治化就要做到规则公开透明、监管公平公正、依法保护各类所有制企业合法权益。国际化就要持续扩大开放，加强与国际通行经贸规则对接，促进提高国际竞争力。政府管理和服务要行“简约”之道，程序、要件等都要删繁就简、便民利企。一是推动简政放权向纵深发展。大力缩减市场准入负面清单。今年要把工业生产许可证种类再压减一半以上，中央层面再取消下放50项以上行政许可。整治各类变相审批。深化“证照分离”改革，企业注册开办时间减到5个工作日以内。抓好工程建设审批制度改革。协同推进“放管服”改革和更大规模减税降费，形成优化营商环境合力。二是健全制度化监管规则，规范行政执法，对所有市场主体一视同仁，促进公平竞争、优胜劣汰。推进“双随机、一公开”监管和信用监管、重点监管等结合，推行“互联网+监管”，健全与新兴产业相适应的包容审慎监管方式，对疫苗、药品、特种设备、危险化学品等实行全覆盖严监管。推进社会信用体系建设和承诺制。三是优化政府服务。打造全国政务服务“一张网”，在更大范围内实现“一网通办”、异地可办。水、气、暖等公用事业要大力推行APP（应用程序）办事、移动支付等。大幅压减办电时间。着眼民生需要，发挥社区和社会力量作用，推进老旧小区改造，发展家政、养老、托幼和“互联网+教育、医疗”等服务，提高居民生活质量，拓展内需市场。同时，抓紧研究制定优化营商环境的法规规则。

李克强强调，各地区各部门要以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，勇于担当、探索创新，加强政策协同，推动“放管服”改革和优化营商环境取得更大成效，完成全年经济社会发展主要目标任务。

国务院办公厅负责人和江苏省、贵州省政府主要负责人在会上发言。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)