为解决人类面临的共同挑战提供中国方案

本报北京6月25日电 （记者刘慧、李欣怡）来自20个国家的近百名政党和智库代表与中方专家学者25日聚首北京，共同探讨“世界大变局与习近平外交思想”。与会嘉宾表示，习近平外交思想回应了国际社会关切，为解决人类面临的共同挑战提供了中国方案。

当日，在以“世界大变局与习近平外交思想”为主题的万寿论坛上，中外嘉宾围绕“世界大变局与文明交流互鉴”“习近平外交思想与人类命运共同体”“习近平外交思想与中国公共外交实践”等议题进行深入交流。

中联部副部长郭业洲表示，以习近平同志为核心的中共中央深刻把握时代特征，顺应世界发展潮流，深入思考和系统回答“世界怎么了、我们怎么办？”的时代之问，形成了习近平外交思想。这一思想充分体现了中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类社会谋和平与发展的使命担当。在习近平外交思想指导下，中国将一如既往地发挥好负责任的大国作用，扮演好世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者的角色。中国共产党愿同各国政党加强往来，共同推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

哥伦比亚自由党总书记桑切斯表示，习近平外交思想超越了传统的国际关系理念，对于人类进步具有深远意义。作为习近平外交思想的重要组成部分，共建“一带一路”是21世纪最为宏大的倡议，也是中国与世界相互促进、共同发展的完美例证。

塞舌尔联合塞舌尔党党鞭兼全国执委吉尔说，习近平外交思想将中国人民的命运与世界人民的命运紧密结合在一起，代表了历史前进的方向。塞舌尔支持中国和中国人民维护自身尊严、促进世界共同发展的正义举措。期待各国加强交流合作，进一步推动全球治理体系改革和国际关系民主化进程，共享平等的发展权利。

英国工党全国执委欧文说，作为具有重要影响的领导人，习近平主席在应对气候变化问题上展示出来的责任与担当令人敬佩。希望各国进一步形成共识，建设一个更加清洁美丽的地球，造福子孙后代。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）

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