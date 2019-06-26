中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议开幕

新华社北京6月25日电 （记者吴嘉林、成欣）中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议25日在北京开幕，国务委员兼外交部长王毅出席，宣读了国家主席习近平的贺信并致辞。
王毅表示，习近平主席的贺信充分体现了习近平主席对非洲国家和非洲人民的深厚情谊，表达了中国政府对发展中非友好合作的强烈意愿，不仅为本次协调人会议提出了明确的要求，也为我们共同推动中非关系的长远发展指明了方向。
王毅指出，新时代中非合作的蓝图已经绘就，关键在于落实。中方愿同非方一道，以扎实高效的行动践行承诺，全面有效落实论坛北京峰会的各项共识和成果。要坚持构建命运共同体的根本方向，坚持中非共建“一带一路”的发展路径，坚持捍卫多边主义的公正立场，维护所有发展中国家和新兴经济体的共同利益，坚持平等开放的合作精神，与非洲同呼吸、共命运。
王毅强调，中非人民坚定致力于通过自身努力和国际合作实现中国梦和非洲梦。任何干扰都不会影响中非加强合作的坚定决心，任何困难都不能阻挡中非携手振兴的前进步伐。
《 人民日报 》（ 2019年06月26日 03 版）
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