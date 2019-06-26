望G20大阪峰会发出反对单边主义、保护主义、欺压霸凌的强烈信号

新华社北京6月25日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽25日表示，中方希望即将在日本大阪举行的二十国集团（G20）领导人第十四次峰会能够发出支持多边主义、反对单边主义，支持开放包容、反对保护主义，支持合作共赢、反对欺压霸凌的强烈信号。

当日例行记者会上，有记者问：24日，国际货币基金组织和世界贸易组织均发布报告，对当前世界经济前景表示担忧，认为G20成员出台的限制措施及其之间的贸易紧张局势加剧了世界经济增长的不确定性，呼吁G20成员共同努力加以应对。中方对此有何评论？

耿爽说：“我们注意到这两份报告，认为报告有关内容反映了当前国际社会的普遍呼声和共同关切。的确，当前世界经济中不确定性、不稳定性主要来源于贸易紧张局势，而贸易紧张局势主要来源于单边主义、保护主义和霸凌行径。”

耿爽说，中方始终积极倡导自由贸易，维护以规则为基础的多边贸易体制。中方是当前诸多贸易限制措施的受害者，也始终站在反对单边主义、保护主义和霸凌行径的第一线。中方愿在G20大阪峰会期间同各方就当前世界经济形势深入交换意见，就促进国际贸易增长、推动世界经济发展、完善全球治理、应对风险挑战寻求共识和解决方案。

耿爽说，中方希望大阪峰会能够发出支持多边主义、反对单边主义，支持开放包容、反对保护主义，支持合作共赢、反对欺压霸凌的强烈信号。“这也是G20作为国际经济合作主要论坛在当前形势下应有的担当。”

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