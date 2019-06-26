自尊自信才能走好自己的路

在走向世界、走向未来的历史进程中，既要有自尊的人格，又要有自信的心态，这是中国人民在历史和现实中感悟到的真谛。

然而，也有极少数人承继了中国历史上长期存在的崇洋媚外心理，在面对中美经贸摩擦时，不去客观判别是非曲直，而是近乎本能地认为美国的做法“总是有理”，中国跟美国斗是“鸡蛋碰石头”，最后倒霉的是自己。这种病态的“崇美症”，根源于中国近代积贫积弱、备受列强欺凌的屈辱历史，是一种殖民地半殖民地文化的回光返照。

从文明发展史看，为什么中华文明成为人类历史上唯一一个未曾中断的伟大文明？为什么中华文明虽经5000多年的历史变迁而能始终一脉相承？这不仅在于中华文明具有开放包容、兼收并蓄的品格，能够以和而不同、取长补短的态度学习借鉴其他文明的长处，而且因为中华文明在同其他文明交流互鉴中葆有的那一份强烈的自尊自信。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”，就是对中华文明这种特质的写照。中国历史已经证明，凡是继承弘扬中华文明这一特质的时期，国家就发展繁荣、民族就振兴进步；凡是背离这种特质的时期，国家就落后衰败、民族就苦难深重。

新中国的成立，意味着中华民族结束了近代一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史，中国人民从此站起来了，成了国家的主人；也意味着中国人民从此挺直了精神脊梁，挺起了自尊自信自强的国格与人格。正如毛泽东同志当年豪迈的宣示：“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。”新中国成立70年特别是改革开放40多年来，我们走过了发达国家几百年才走完的工业化历程，创造了人类发展史上的奇迹，中国从来没有像今天这样接近民族复兴的伟大目标，中国人民从来没有像现在这样在世界上扬眉吐气！

改革开放以来中国的发展进步，是我们打开国门、虚心向世界上一切先进文明成果学习的结果，今后我们还要这样做，坚定不移做下去。而现在美国一些人的做法，恰恰是背道而驰，企图关起门来，用隔绝、隔离、封闭来实现美国的“再次伟大”，这注定不会成功。中美经贸摩擦的是非曲直正在接受世界的检视，谁对谁错、谁高谁下，世人自有公论。奉劝极少数“崇美症”患者，是把自卑自弃、崇洋媚外的心态抛到太平洋里去的时候了！

习近平总书记说过，“中国要发展，最终要靠自己”。我们深深懂得，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，我们已经做好为实现伟大梦想付出更为艰巨、更为艰苦的努力的准备。在实现伟大梦想的道路上，自尊而不自负，自信而不自傲，清醒而执着地朝着目标前进，我们就一定能赢得主动、赢得优势、赢得未来！

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 04 版）

(责编：杨曦、庄红韬)