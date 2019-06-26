减税降费措施全速推进 3000亿元降费实施在即

6月24日，央行发布消息，中国人民银行、中国银保监会等相关部门深入贯彻党中央、国务院决策部署，多措并举、精准发力，按照“几家抬”的总体思路，综合发挥结构性货币政策、差别化监管和财税优惠等政策合力，组合发挥信贷、债券、股权“三支箭”作用，推动小微企业金融服务工作取得阶段性进展。

在财税优惠政策方面，今年2万亿元的减税降费、不断加码的税收优惠政策，给实体经济注入了内生动力，中小企业得到实惠。从7月1日起，今年第二波3000亿元规模的降费就要正式落地。

近期，各地也在积极部署减税降费。例如，6月24日，上海市政府举行新闻发布会，今年上海将实施七方面15项减轻企业负担措施，预计为全社会新增减负约1835亿元，力度远高于往年。

据上海市常务副市长陈寅介绍，减税降费和降低制度性交易成本是深化供给侧结构性改革、优化营商环境的重要内容，是减轻企业负担、激发市场活力的关键举措，是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，有利于稳增长、调结构、促就业。

6月20日，湖南省减税降费工作专题会议召开。今年以来，湖南省坚决落实国家减税降费政策，实施所得税和增值税改革等减税措施，切实减轻企业负担，1月份至4月份新增减税125.63亿元。

“减税降费有助于降低企业经营成本，提高盈利能力，进而推动整体产业转型升级，有力支持了国民经济的平稳运行。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

国家税务总局最新统计显示，今年1月份至4月份全国累计新增减税5245亿元，在减轻企业负担的同时，增添了企业发展动能，助力经济平稳运行和高质量发展。深化增值税改革是今年更大规模减税降费的“主菜”，自4月1日起实施，首月实现净减税1113亿元。

减下来的“真金白银”为制造业发展注入了新动能，有力激发了制造业特别是高端制造业迈向更高质量发展。数据显示，今年前4个月，我国高技术制造业、高技术服务业投资分别同比增长11.4%和15.5%，增速分别快于全国固定资产投资5.3个和9.4个百分点。

中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，减税降费措施相继落地，已经开始发挥作用，预示二季度企业生产经营将呈向好态势。

值得一提的是，为更好发挥税收助力大众创业、万众创新的作用，截至2019年6月份，我国针对创业就业主要环节和关键领域陆续推出了89项税收优惠措施，尤其是2013年以来，新出台了78项税收优惠，覆盖企业整个生命周期。

例如，为营造良好的科技创新税收环境，促进企业快速健康成长，国家出台了一系列税收优惠政策帮助企业不断增强转型升级的动力；对研发费用实施所得税加计扣除政策；对企业固定资产实行加速折旧等。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将积极配合相关部门进一步完善以研发费用加计扣除为主的税收优惠政策，优化对中小企业创新的纳税服务举措，把对各类市场主体创业创新的优惠政策进一步落实好，不断增强市场主体的创业创新活力，把“双创”持续引向深入。（记者包兴安）

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