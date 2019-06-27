原标题：前5月全国累计新增减税降费8930亿元

国家税务总局最新数据显示，今年1至5月，全国累计新增减税降费8930亿元，其中新增减税8168亿元，新增社保费降费762亿元，深化增值税改革、个税改革等一系列减税降费政策集中发力，有效促进经济高质量发展。

据介绍，1至5月新增减税主要由三部分构成：2019年新出台减税政策新增减税3511亿元，包括深化增值税改革新增减税2218亿元，小微企业普惠性政策和个人所得税专项附加扣除政策新增减税917亿元；2018年实施2019年翘尾减税政策新增减税4604亿元；2018年到期后2019年延续实施减税政策新增减税53亿元。

从前5个月减税降费数据来看，呈现几个特点：一是深化增值税改革减税效果明显。深化增值税改革自4月实施，4至5月实现整体净减税2218亿元，所有行业均实现减税。其中，制造业减税效果明显，4至5月实现净减税970亿元，居所有行业首位；批发零售业实现净减税808亿元。

二是小微企业普惠性减税效果好力度大。1至5月，小微企业普惠性政策新增减税668亿元，个体工商户和民营企业是最大受益群体，占全部减税额的83.4%。

三是个人所得税改革受惠面持续扩大。1至5月，个人所得税改革新增减税2594亿元，累计有1.09亿人的工薪所得无需再缴纳个人所得税。

四是鼓励科技创新企业所得税政策减税综合效应增强。2018年，国家出台了多项鼓励科技创新的企业所得税优惠政策，其减税情况在2019年5月企业所得税年度汇算清缴时较集中体现。其中，提高研究开发费用税前加计扣除比例政策新增减税878亿元，有力促进了制造业加快转型升级和创新驱动发展战略的实施。

税务总局相关负责人介绍，这一系列数据充分表明，在当前复杂外部环境下，减税降费对我国经济实现“六稳”发挥了重要作用。下一步，税务部门将持续打通减税降费落实的“最后一公里”，确保各项政策落地落细，助推我国经济实现高质量发展。(记者 孙韶华)

(责编：庄红韬、杨曦)