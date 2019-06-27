原标题：农业农村部：水果价格现回落势头 猪肉价格上涨压力仍大

在26日农业农村部举行的新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，今年以来，我国农产品供应总体充足，市场运行基本平稳，为应对外部风险挑战提供了重要支撑。不过，他也指出，水果、猪肉等部分“菜篮子”产品价格阶段性涨幅较大。水果价格持续走高，主要是由于苹果、梨这两个大的品种主产区在去年春季遭受倒春寒天气，减产幅度较大，加之今年春季南方荔枝等部分热带水果减产，短期内市场供给偏紧。5月重点监测的6种水果批发价每公斤7.55元，环比涨19.5%，同比涨34.6%。

唐珂指出，6月以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势。蔬菜价格已经季节性下跌。猪肉持续高位运行，主要是受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，今年上半年生猪和能繁母猪的存栏降幅较大，市场供给阶段性趋紧。5月全国猪肉批发均价每公斤20.63元，环比涨1.6%，同比涨29.3%，牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强，但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期，后期猪肉价格上涨的压力依然较大。

“受非洲猪瘟疫情、养殖成本上升、前期生猪价格周期性下行等多种因素影响，生猪和能繁母猪存栏同比降幅超过20%，养殖信心显得有些不足。”农业农村部新闻发言人广德福指出，下一步，农业农村部将千方百计稳定生猪基础产能，稳定和恢复生产，增加市场供给。包括强化信息引导，鼓励养殖场户补栏增养，落实扶持政策，发展标准化规模养殖等。(记者 班娟娟)

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