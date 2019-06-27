原标题：中国饭碗供给有充分保障

目前我国粮食产量迈上1.3万亿斤台阶，粮棉油糖、果菜茶、肉蛋奶等大宗农产品供给量显著增加，主要农产品市场运行基本保持稳定。今年以来，我国农产品供应总体充足，市场运行基本平稳，为应对外部风险挑战提供了重要支撑——

“我们不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题，而且基本实现了由‘吃得饱’向‘吃得好’转变。”在6月26日的农业农村部新闻发布会上，农业农村部新闻发言人广德福表示，目前我国粮食产量迈上1.3万亿斤台阶，粮棉油糖、果菜茶、肉蛋奶等大宗农产品供给量显著增加，主要农产品市场运行基本保持稳定。可以说，我们的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”总体上是充足的，中国人的饭碗始终牢牢端在自己手上，供给有充分保障。

广德福说，粮食生产方面，全国夏粮已丰收到手，实现了全年粮食生产的良好开局。从春播和夏播情况看，秋粮生产形势也较好。总体看，全年粮食丰收有基础、有条件、有希望。肉类生产方面，受非洲猪瘟疫情等多重因素影响，猪肉供应相对偏紧。针对此，农业农村部一方面积极促进生猪生产恢复，另一方面，推动肉类结构调整，引导增加禽肉等替代品生产。目前，疫情得到有效控制，禽肉、牛羊肉、水产品等替代品生产供应较为充足。此外，主要经济作物和园艺作物生产也保持稳定。

农业综合生产能力提升

“中国是一个发展中的人口大国，人多地少是我们的国情。保障粮食安全和重要农产品有效供给始终是发展农业的首要任务。”广德福表示，中国高度重视粮食和农业生产，改革开放以来，特别是党的十八大以来，通过政策支持、科技驱动、深化改革等多种举措，稳步提升农业综合生产能力。具体来讲，主要从以下3方面发力。

——保护和提升耕地质量。耕地是农业生产的基础，关于我国耕地有几组数字：18亿亩，是耕地红线。15.46亿亩，是永久基本农田数量，要对其实施特殊保护制度，确保数量不减少、质量不下降。10.58亿亩，是划定的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，要实现上图入库、到村到户。8亿亩，是要建设的高标准农田数量，目前已建成6.4亿亩，耕地质量得以提升一至两个等级。同时还积极开展耕地保护与质量提升行动，促进耕地休养生息。

——提高技术装备水平。科技是第一生产力。我国持续推进农业科技进步包括大力发展现代种业，开展重要农作物良种联合攻关，推进农业机械化转型升级，加强农机装备研发和推广，加强农业技术推广体系和农业社会化服务体系建设，推广先进适用技术等。目前，农业科技进步贡献率已达58.3%，农作物品种实现了大规模的更新换代，农作物耕种收综合机械化率已超68%，这些软硬件方面的升级，大大提升了农业生产效率和土地产出率。

——注重拓宽食物来源渠道。针对我国人多地少的实际，拓宽视野，创新方法，由单纯在耕地上想办法到面向整个国土资源做文章。我国有广袤的山区、林地、草原、海洋等，物种资源丰富，农业农村部门积极引导农民“念好山海经、唱好林草戏、打好果蔬牌”，挖掘各种资源的生产潜力，推动食物来源的多渠道、多品种、多样化，更好地满足居民健康消费的需求。

农产品市场基本平稳

“今年以来，我国农产品供应总体充足，市场运行基本平稳，为应对外部风险挑战提供了重要支撑。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，稻谷、小麦供需平衡有余，价格继续保持稳定；玉米拍卖成交活跃，价格止跌企稳；大豆、棉花、食用油、食糖供需宽裕，价格稳中偏弱；水果、猪肉等部分“菜篮子”产品价格阶段性涨幅较大。

在回答经济日报记者提问时，唐珂依次分析了蔬菜、水果和猪肉前期价格上涨原因和今后的走势。蔬菜方面，据农业农村部监测，今年1月份至5月份，我国农产品批发200指数均值为114.5，其中菜篮子产品批发价格200指数为116.5，高于前两年同期水平，但仍低于2016年同期。目前，蔬菜价格已经出现季节性下跌。

前期水果价格持续走高，主要是由于苹果、梨这两个大的品种主产区去年春季遭受倒春寒天气，减产幅度较大，加之今年春季南方荔枝等部分热带水果减产，短期内市场供给偏紧。5月份重点监测的6种水果批发价每公斤7.55元，环比涨19.5%，同比涨34.6%。6月份以来，随着西瓜、甜瓜等夏季时令水果大量上市，水果价格开始出现回落势头，后期有望逐步进入季节性下行走势。

猪肉持续高位运行，主要是受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，今年上半年生猪和能繁母猪的存栏降幅较大，市场供给阶段性趋紧。5月份全国猪肉批发均价每公斤20.63元，环比涨1.6%，同比涨29.3%，牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强，但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期，后期猪肉价格上涨的压力依然较大。

唐珂表示，目前夏粮产量、质量双丰收，秋粮面积稳、长势好，稻谷、小麦、玉米库存较为充足，南美大豆丰产、国产大豆面积增加、大豆供给有保障，蔬菜、水果等多数鲜活品种生产形势正常，后期我国农产品市场平稳运行有坚实的基础。

秋粮丰收有基础有希望

“夏粮增产已成定局，为全年粮食丰收奠定了基础。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说，粮食生产是一环紧扣一环，夏收后还有早稻和秋粮。目前早稻处于灌浆期，长势总体正常，还有半个月就开镰收割。秋粮是全年粮食生产的大头，产量占全年的四分之三左右。从目前情况看，夺取今年秋粮丰收是有基础的，但还有一些不确定因素。

潘文博表示，之所以说秋粮丰收有基础、有希望，主要是基于两个方面：一方面，秋粮面积稳定。秋粮主要有春播和夏播，5月底春播结束，目前夏播已过七成。预计今年秋粮播种面积达12.8亿亩，与上年基本持平，这奠定了秋粮丰收的基础。另一方面，田间长势好。今年春播以来，主产区大部气象条件总体有利，虽然东北地区播种前期局部受旱，但5月中下旬连下了几场透雨，有效缓解了旱情，春播作物基本都播在了丰产期。进入6月份，全国大部分地区降雨是充沛的，光温条件也较为适宜，玉米、大豆等作物苗齐、苗全，苗情长势好于上年。

秋粮丰收要应对病虫危害。草地贪夜蛾是今年首次入侵我国的迁飞性害虫，目前已在19个省份的1000多个县发现，发生面积约500万亩。由于前期防控及时有力，扩散速度有所放缓。专家分析，黄淮海地区玉米将进入生长旺季，防控形势依然严峻。“有药剂可用，有技术可支撑，有力量可调配，有经验可借鉴，只要监测到位、防控及时，草地贪夜蛾是可防可控的。”潘文博说，目前，农业农村部已启动了应急防治用药机制，公布了25种防治用药名录，会同财政部紧急下拨了5亿元防控资金，指导支持各地开展防控工作。

按照中央的要求，农业农村部制定了《大豆振兴计划实施方案》，从今年启动实施大豆振兴计划。“当前，大豆振兴计划开局良好。农情调度情况显示，春播大豆和夏播大豆面积都有所增加，特别是东北地区春播大豆面积增加较多，预计今年全国大豆播种面积超过1.3亿亩，比上年增加1000多万亩。今年大豆种植面积增加，连续4年恢复性增加，提升了国产大豆供给水平，为有效应对国内外复杂环境和风险挑战增添了底气。”潘文博说。（经济日报·中国经济网记者 乔金亮）

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