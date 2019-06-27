原标题：风雨无阻向着梦想出发

夏至时节，一则新闻让人们吃下“定心丸”：今年我国夏粮实现恢复性增产，丰收已成定局。悠悠万事，吃饭为大。对一个近14亿人口的发展中大国来说，把饭碗牢牢端在自己手中，其重要意义不言而喻。犹记得上世纪90年代美国学者提出“谁来养活中国”的“布朗之问”，面对外界的疑虑，中国人民以勤劳和智慧作出了令人信服的回答：中国以占世界7％的耕地养活了占世界22％的人口，忍饥挨饿、缺吃少穿等存在几千年的民生困扰总体上一去不复返。

从饥寒交迫到吃饱穿暖，再到迈向全面小康，这一历史性巨变，映照着中国人民追求美好生活的梦想之路。不管是老百姓越来越红火的日子，还是新中国成立70年取得的辉煌成就，都不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是亿万中国人民一点一滴干出来的。同心共筑中国梦，为我们应对风险挑战提供了源源不竭的强大力量。

追梦之路从无坦途，必须在攻坚克难中开拓前行。当今中国，既面临世界百年未有之大变局，又处在由大向强的关键阶段，少不了成长的烦恼、转型的阵痛，也难以避免“木秀于林，风必摧之”的考验。面对这样那样的风险挑战，我们要增强忧患意识，要保持战略定力，善于把握大局大势，把准前进方向。

尽管中美经贸摩擦等外部压力增加了不稳定不确定因素，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济全球化的历史大势不可逆转，中国人民追求美好生活的奋斗脚步一刻也没有停止，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。只要我们坚定信心、扎实奋斗，风雨无阻向前进，任何困难都阻挡不了中国人民实现梦想的步伐。正如习近平总书记强调的：“最重要的，还是要集中精力办好自己的事情，不断壮大我们的综合国力，不断改善我们人民的生活，不断建设对资本主义具有优越性的社会主义，不断为我们赢得主动、赢得优势、赢得未来打下更加坚实的基础。”

今日之中国，从奋斗中走来；未来之中国，在奋斗中开创。追梦征程上，每个人都是奋斗的主角、都有一份责任，将“小我”融入“大我”，就将积聚千里奔涌、万壑归流的洪荒伟力。工人、农民等各行各业的劳动者挥洒汗水、辛勤工作，在各自岗位上尽职尽责；科研人员潜心钻研、锐意进取，不断登攀创新高峰；创业者们敢闯敢试、追求卓越，积极开辟市场新空间；党员干部不忘初心、牢记使命，为人民群众勇于担当、排忧解难……什么是中国力量？把目光投向广袤的神州大地，广大人民埋头苦干、奋力拼搏，凝聚起心往一处想、劲往一处使的磅礴力量，这就是民族复兴事业无坚不摧、无往不胜的坚强支撑。

“九层之台，起于累土。”无论是风和日丽还是惊涛骇浪，也无论顺境逆境，保持平和理性的心态、奋发有为的状态，一步一个脚印向前迈进，始终是我们追梦圆梦的不变节奏。在乱云飞渡的国际风云中保持淡定从容，一心一意做好自己的事，脚踏实地向前走，追梦之路就会越走越宽广。

（新华社北京6月26日电 新华社评论员）

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