1至5月超1亿人工薪所得无需再缴个税

今天，记者从国家税务总局获悉，今年1～5月，全国累计新增减税降费8930亿元，新增减税8168亿元，新增社保费降费762亿元。其中，个人所得税改革新增减税2594亿元，累计有1.09亿人的工薪所得无需再缴纳个人所得税。

小微企业普惠性减税效果好力度大。1～5月，小微企业普惠性政策新增减税668亿元，个体工商户和民营企业是最大受益群体，占全部减税额的83.4%。

2018年，国家出台了多项鼓励科技创新企业所得税优惠政策，其中，提高研究开发费用税前加计扣除比例政策新增减税878亿元，有力促进了制造业加快转型升级和创新驱动发展战略的实施。

税务总局相关负责人介绍，这一系列数据充分表明，在当前复杂外部环境下，减税降费对我国经济实现“六稳”发挥了重要作用。下一步，税务部门将持续打通减税降费落实的“最后一公里”，确保各项政策落地落细，助推我国经济实现高质量发展。（本报北京6月26日电 记者张均斌）

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