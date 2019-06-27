践行健康中国国家战略 富硒产业规范2030计划工程启动

原标题：践行健康中国国家战略富硒产业规范 2030 计划启动工程

由中国健康农业产业技术创新战略联盟主办和北京二商生物科技有限公司、内蒙古二商蒙硒园生物科技有限公司承办的富硒产业规范 2030计划启动工程在锡林塔拉内蒙古风情度假村拉开帷幕。来自全国各地从事和支持富硒产业发展的企业代表及研究人士汇聚一堂，围绕“推动富硒产业规划发展 践行健康中国国家战略” 这一主题共同探讨富硒产业规范 2030计划，从农业产业、生态健康发展的角度出发，宣传富硒产业为人类健康生存带来的重大意义及作用。富硒产业规范 2030计划，由国卫健联医药科学研究院、中国生命关怀协会关爱白衣天使工作委员会、北京中农博后农业科学研究 院、中国林业与环境促进会等单位联合发起，群力群策探讨发展富硒产业，以构建人类命运共同体的思想为出发点，共商加速硒产业升级， 促进硒产业高质量发展战略。

中国健康农业产业技术创新战略联盟理事长、中国农业大学校务委员会副主任张建华、中国健康农业产业技术创新战略联盟执行理事长兼秘书长、北京中农博后科学研究院院长陈晓栋、中国健康农业产业技术创新战略联盟副秘书长、国家农业农村部科技发展中心研究员林友华、国家农业农村部科技发展中心处长郑戈、国际中医农业联盟副理事长孙建、浙江中医药大学副教授蒋立勤、北京佳惠博网络科技有限公司董事长张博、中国农业出版社副总编辑宋毅、北京二商生物科技有限公司总经理刘真卫分别作为中国健康农业技术创新战略联盟成员、科研院所领导及特邀嘉宾出席本次论坛，中国林业与环境促进会副会长余乐群、张鑫、中国生命关怀协会常务理事、中国生命关怀协会关爱白衣天使工作委员会主任委员韩宝生、北京模特艺术发展促进会会长张慧芳等 40 名启动仪式发起单位代表、国家及地方行业协会和社会团体领导共同参与活动。

活动开场，由中国健康农业产业技术创新战略联盟执行理事长兼秘书长陈晓栋围绕“推动富硒产业规范发展 践行健康中国国家战略” 活动主题致欢迎词，他提出发展健康农业是实施可持续发展战略、乡村振兴战略的必然选择，是推进生态文明建设，实现农业绿色发展的客观要求，是解决粮食安全、食品安全、营养安全等多项问题的有效途径，是中国经济升级、产业升级和消费升级的引擎和助推器。健康农业依靠科技推动该生产方式，能够加强绿色农产品供给，支撑特色优势产业做大做强，引领乡村农业多功能发展，助推农村环境整洁优美，提高农民科技文化素质和乡居生活指数。他指出富硒产业发展应该走资源节约、环境友好、绿色高效、安全健康的发展道路，硒产业的健康发展将成为世界各国农业发展的必须选择，应当以健康化的生产方式带给人民健康化的生活方式为目标发展富硒产业。

中国农业大学校务委员会副主任张建华为与会人士介绍硒相关知识，从农业技术领域及医学领域发展的立场讲解硒价值，他表示： 富硒产业产品，是有益于人类营养摄入，身体健康的安全食品，深刻揭示了硒的健康价值。

北京佳惠博网络科技有限公司董事长张博先生，就一个企业是否永久的发展这一问题，探讨硒产品对于国家、世界持续发展的重要作用。随后，由张博先生作为特邀嘉宾主持论坛交流现场会议，受邀的有中国健康农业产业技术创新战略联盟副秘书长、国家农业农村部科技发展中心研究员林友华、北京二商生物科技有限公司总经理刘真卫、浙江中医药大学副教授蒋立勤、内蒙古商会执行秘书长董建勇等硒产业研究专家，农业专家，企业代表。共同探讨硒产业产品的相关知识及发展战略。刘真卫从满足广大人民群众对物质文化及健康的需求，从乡村振兴战略的实施，从三大脱贫攻坚战及当下富硒产业发展既是机遇、又是挑战这四个方面阐述了富硒产业发展战略，倡导科技界、经济界联合致力富硒产业。他强调:科技对于企业、产业都是核心竞争力，企业是投入、运营、产业的主体，硒的发展需要与科技、企业一同形成产业链，才能做大做强。

浙江中医药大学研发团队代表蒋老师表示，做好科研、科普工作对硒元素发展是极其重要的，应当要借助更多的媒体平台力量推广创建创新课程，把好的、具有科技价值的富硒产品宣传出去，变成为人们所熟知从而造福人类的重要元素。

各界专家及代表共同强调了硒在应用方面将为人们生活健康带来的价值。张博从硒所面临的挑战和机遇及怎样结合商会发展富硒这一问题提问林友华，林友华表示：质量兴农、绿色兴农、品牌强农。首先，研制出的硒产品如何高质量的应用与老百姓的需求密切相关。智能化、信息化、技术化应当结合起来提高硒产品的使用效果，充分挖掘硒产品潜能;其次，应当加强产业链合作，将产业做强做大扩大影响力，不固守传统老旧方式，也不盲目跟风，做到良心发展，共享多赢。

随后，中国农业大学校务委员会副主任张建华、北京二商生物科技有限公司总经理刘真卫、内蒙古二商蒙硒园生物科技有限公司总经理池树成、中国生命关怀协会韩宝生、中国广场舞联合会郭西京、北京模特艺术促进会张慧芳、中影飚鸽文化传媒(北京)有限公司王文琦携手进行了现场签约仪式并留下珍贵合影，正式吹响了富硒产业规范 2030计划工程的号角。

刘真卫总经理给郭京西、王文琦、白云燕、张慧芳及北京模特艺术促进会代表 20人颁发荣誉证书，鼓励各行业为富硒产业发展继续努力，以锲而不舍的精神钻研硒、挖掘硒、发展硒，将硒的价值钻研到极致造福人类。

近年来，内蒙古的富硒资源优势得到了全国各地及各级领导的高度重视。巩固发展富硒牛羊肉、富硒奶养殖业及种植业，转化富硒元素到人民生活所需的方方面面已是必然发展趋势，大力发展富硒食疗、富硒保健、富硒养生等硒产业新业态也是符合现代人类所需的必然要求。刘真卫表示：协会、商会也将全力提升内蒙富硒产业发展能力和水平，着力推动富硒产业规范发展，践行健康中国国家战略，将科技、经济、运营整合为产业链，打造中国富硒休闲养生目的地，推动传统农业向现代农业转变，从根源处有效推动脱贫攻坚政策实施及促进当地经济社会发展。

(责编：冯粒、袁勃)