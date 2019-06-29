本报北京6月28日电 新华社28日播发评论员文章《捍卫多边主义的正义力量不可战胜——坚定必胜信心，应对风险挑战》，全文如下：

当前，国际形势变幻莫测，单边主义和保护主义严重冲击国际经济秩序，世界经济面临的风险和不确定性明显上升，全球发展处于重要关口。把握世界经济的大方向，对存在的问题找根源、把准脉、开好方，坚持多边主义、实现共同发展的重要性更加凸显。正如联合国秘书长古特雷斯所说，今天的世界“比以往任何时候都更需要多边主义”。

无论国际风云如何变幻，中国作为世界第二大经济体和负责任大国，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“疾风知劲草，烈火见真金。”面对单边主义、保护主义逆流涌动，中国坚定维护多边贸易体制，在联合国、世界贸易组织、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内与各国深化合作，为全球发展不断注入正能量。6年来，150多个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作协议。共建“一带一路”丰富了国际经济合作理念和多边主义内涵，见证着中国促进世界经济增长、实现共同发展的务实行动。“中国已经成为捍卫多边主义、国际规则和自由贸易的重要力量”，在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛上，中国贡献得到各方高度评价。

德不孤，必有邻。倡导和践行多边主义，不仅是中国的坚定选择，也是世界绝大多数国家的共同选择。以联合国为中心的多边国际体系协力应对全球性问题和挑战；欧盟、东盟、非盟、阿盟、拉共体等为维护地区和平与发展积极努力；不久前举行的上合组织峰会，成员国就维护和加强世界贸易组织地位和作用形成共同立场……实践一再证明，在各国利益深度融合、休戚与共的今天，和平发展是时代潮流，多边主义是人间正道，构建人类命运共同体是大势所趋。

值得警惕的是，一段时间以来，美国一些人在单边主义、保护主义的歧路上越滑越远——动辄极限施压，频繁退群毁约，打压别人不择手段，为了一己之私肆意践踏国际贸易规则、破坏全球治理体系。“如果今天让我重新打造（联合国）安理会，我会只设一个常任理事国，因为这样才能真实反映全球的力量分布。”美国总统国家安全事务助理博尔顿的妄言，从一个侧面折射出美国一些人唯我独尊的霸权主义心态。

得道多助，失道寡助。美国一些人的所作所为，不仅没有带来预期的“再次伟大”，反而丢了道义、失了人心。“没有任何国家的发展可以孤立于全球体系外”“坚定地与中国站在一起”“共同抵制单边霸凌行径”……从非洲大陆到西欧国家，从亚洲到美洲，越来越多的外国政党、政要和国际知名人士纷纷反对单边主义，普遍赞赏中国在应对挑战中的责任担当。这就是维护公平正义的国际共识，就是捍卫多边主义的人心所向。

今天，世界经济又走到一个关键时刻，只有作出正确选择，才会赢得光明未来。和平发展的时代潮流不可阻挡，捍卫多边主义的正义力量不可战胜。团结在多边主义的旗帜下，完善全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，才能共同创造更加繁荣美好的世界。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 07 版）

(责编：章斐然、付长超)