为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望，这是时代的呼唤，也是世界各国的期待。

6月28日，习近平主席在二十国集团领导人峰会上就世界经济形势和贸易问题发表了重要讲话。习近平主席深刻把握世界经济大势，深入分析当前世界经济存在的问题，明确提出为世界经济和全球治理把准航向的三条原则和四点建议，郑重宣布中国扩大对外开放的五项重大举措，为世界经济把握好大方向贡献了中国智慧，为创造世界经济更加美好的明天提供了中国方案。

把准世界经济和全球治理航向，必须明确基本原则。习近平主席提出了三条原则：尊重客观规律、把握发展大势、胸怀共同未来。深刻理解这三条原则，我们就能把握好世界经济的大方向。必须认识到，经济运行有其自身规律。只有充分尊重经济规律，发挥市场作用，扫除人为障碍，才能适应生产力发展要求，实现贸易畅通、百业兴旺。正如习近平主席所强调的：我们要以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展；我们要立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业，避免因一时短视犯下不可挽回的历史性错误。只有这样，休戚相关、命运相连的世界各国才能携手应对挑战，共同走向繁荣。

把准世界经济和全球治理航向，就要把握正确方向路径。习近平主席提出了四点建议：坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。这四点建议，为世界经济和全球治理指明了前进方向。世界经济已经进入新旧动能转换期，只有抓住新技术、新产业、新业态不断涌现的历史机遇，集全球之智，克共性难题，建设适应未来发展趋势的产业结构、政策框架、管理体系，才能实现高质量发展，让创新成果惠及更多国家和人民。只有完善全球治理，加强多边贸易体制，维护自由贸易和多边主义，才能确保世界经济开放、包容、平衡、普惠发展。只有坚持迎难而上，破解发展瓶颈，才能为世界经济增长增添持久动力。只有弘扬伙伴精神，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识，才能不仅符合自身利益，也有利于世界和平与发展。

把准世界经济和全球治理航向，中国坚定不移扩大对外开放。习近平主席宣布了五项重大举措：进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。这五项重大举措，既是中国加快形成对外开放新局面、努力实现高质量发展的务实举措，也是中国致力推动构建开放型世界经济、共建人类命运共同体的坚定行动。正如习近平主席所宣示的：“中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。”

古往今来，人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流。面对世界经济的风云变幻，把准世界经济和全球治理航向，平等协商、团结互助、开放包容、携手合作，世界各国就一定能共克时艰，实现互利共赢，迎来人类更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 03 版）

(责编：章斐然、付长超)