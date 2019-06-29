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习近平出席二十国集团领导人第十四次峰会并发表重要讲话

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　　6月28日，二十国集团领导人第十四次峰会在日本大阪举行。国家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话。
　　新华社记者 谢环驰摄

　　6月28日，二十国集团领导人第十四次峰会在日本大阪举行。国家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话。这是习近平同其他与会领导人合影。
　　新华社记者 黄敬文摄

　　■二十国集团要坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。中国将进一步开放市场，努力实现高质量发展，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。

　　■国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。二十国集团有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。我们要尊重客观规律，发挥市场作用，适应生产力发展要求；要把握发展大势，以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展；要胸怀共同未来，立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业。

　　■当前，中国经济稳中向好。我们将进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。第一，进一步开放市场。第二，主动扩大进口。第三，持续改善营商环境。第四，全面实施平等待遇。第五，大力推动经贸谈判。

　　■中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。

　

　　本报大阪6月28日电 （记者杜尚泽、管克江）二十国集团领导人第十四次峰会28日在日本大阪举行。国家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重要讲话，强调二十国集团要坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。习近平宣布中国将进一步开放市场，努力实现高质量发展，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。

　　峰会开始前，习近平同其他与会领导人依次抵达，受到日本首相安倍晋三迎接。

　　当地时间中午，峰会开始。安倍晋三主持并邀请习近平作引导性讲话。

　　习近平指出，国际金融危机发生10年后，世界经济再次来到十字路口。二十国集团有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。我们要尊重客观规律，发挥市场作用，适应生产力发展要求；要把握发展大势，以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，引导经济全球化朝正确方向发展；要胸怀共同未来，立足共同利益，着眼长远发展，致力于实现世界持久和平繁荣、各国人民安居乐业。

　　习近平提出以下建议。

　　第一，坚持改革创新，挖掘增长动力。我们要大力推进结构性改革，通过发展数字经济、促进互联互通、完善社会保障措施等，努力实现高质量发展。要营造有利市场环境，尊重、保护、鼓励创新，提倡国际创新合作。

　　第二，坚持与时俱进，完善全球治理。我们要加强多边贸易体制，对世界贸易组织进行必要改革，使得世界贸易组织能够更加有效践行其开放市场、促进发展的宗旨。要确保金融安全网资源充足，也要让国际金融架构的代表性更加合理。要落实应对气候变化《巴黎协定》，完善能源治理、环境治理、数字治理。

　　第三，坚持迎难而上，破解发展瓶颈。中国提出共建“一带一路”倡议，目的就是动员更多资源，拉紧互联互通纽带，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入经济全球化。二十国集团应该继续将发展置于宏观经济政策协调的优先位置，增加发展投入。

　　第四，坚持伙伴精神，妥善处理分歧。二十国集团成员处在不同发展阶段，关键是要本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识。

　　习近平强调，当前，中国经济稳中向好。我们将进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。

　　第一，进一步开放市场。我们即将发布2019年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放。新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程。

　　第二，主动扩大进口。我们将进一步自主降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本。办好第二届中国国际进口博览会。

　　第三，持续改善营商环境。我们将于明年1月1日实施新的外商投资法律制度，引入侵权惩罚性赔偿制度，增强民事司法保护和刑事保护力度，提高知识产权保护水平。

　　第四，全面实施平等待遇。我们将全面取消外资准入负面清单之外的限制。准入后阶段，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁，建立健全外资企业投诉机制。

　　第五，大力推动经贸谈判。我们将推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定谈判，加快中日韩自由贸易协定谈判进程。

　　习近平强调，中国有信心走好自己的路、办好自己的事，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。（讲话全文见第二版）

　　与会领导人探讨了世界经济形势、贸易、投资、创新、数字经济等议题。许多领导人表示，世界经济面临的风险和不确定性明显上升，单边主义和保护主义带来的严重危害令人担忧。各方应该密切沟通对话，保持团结合作，加强宏观政策协调，推进结构性改革，深化创新、应对气候变化、能源、教育、环境等领域合作，维护多边贸易体制，对世界贸易组织进行必要改革。许多与会领导人还表示，应共同反对保护主义，维护新兴市场和发展中国家的发展空间，推动全球治理体系改革，实现全球经济强劲、可持续、平衡、包容增长，实现各国高质量发展，惠及各国人民。

　　峰会开始前，习近平还出席了数字经济特别会议并应安倍晋三邀请第一位讲话。习近平指出，当前，数字经济发展日新月异，深刻重塑世界经济和人类社会面貌。我们要营造公平、公正、非歧视的市场环境，不能关起门来搞发展，更不能人为干扰市场；要共同完善数据治理规则，确保数据的安全有序利用；要促进数字经济和实体经济融合发展，加强数字基础设施建设，促进互联互通；要提升数字经济包容性，弥合数字鸿沟。作为数字经济大国，中国愿积极参与国际合作，保持市场开放，实现互利共赢。

　　刘鹤、杨洁篪、王毅等参加有关活动。


　　《 人民日报 》（ 2019年06月29日 01 版）

来源：人民网－人民日报  2019年06月29日09:43
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(责编：章斐然、王静)