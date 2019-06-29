创造世界经济更加美好的明天

6月28日，二十国集团（G20）领导人第十四次峰会在日本大阪举行。习近平主席出席峰会并发表重要讲话，强调二十国集团要坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。习近平主席宣布，中国将进一步开放市场，努力实现高质量发展，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。习近平主席的重要讲话引起与会各界人士热烈反响。

“为世界经济可持续发展提供强有力支撑”

“在世界经济处于关键时刻发出的强有力的声音，必将为世界经济可持续发展提供强有力支撑，为各国人民过上幸福生活带来希望。”日中科学技术文化中心会长村田吉隆表示，习近平主席提出要完善全球治理，对世界贸易组织进行必要改革，体现了中国负责任大国的担当。当今世界经济建立在自由贸易和多边主义基础上，公平贸易应得到切实维护，“习近平主席的主张回应了国际社会的关切，为世界经济长远发展注入正能量”。

加拿大多伦多大学G20研究项目主任约翰·科顿自2008年以来一直密切关注G20峰会。在他看来，当前保护主义、单边主义持续蔓延，习近平主席在G20大阪峰会上作出中国将进一步开放市场的坚定承诺，不仅为世界经济的稳定发展凝心聚力，也在维护多边主义、引导经济全球化朝正确方向发展方面发挥了重要作用，世界各国都将从中受益。约翰·科顿将中国在G20平台上发挥的作用作为重要研究课题。他说：“中国为G20机制可持续发展贡献重要力量，在完善全球经济治理方面发挥了关键作用。”

“习近平主席宣布中国将进一步开放市场，可见中国正以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢。”沙特阿拉伯研究出版集团负责人穆罕默德·法赫德说，通过共建“一带一路”，中国与包括沙特阿拉伯在内的许多国家开展务实合作，在实现自身发展进步的同时，也让世界各国受益。因为看重中国市场，不少沙特阿拉伯公司到中国寻求发展。“习近平主席宣布的重大举措，是重大利好。越来越开放的中国无疑将为其他国家提供巨大机遇。”

“习近平主席在讲话中强调弘扬伙伴精神，本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识，我对此十分赞同。当前形势下，多边主义是唯一正确的选择。”加拿大国际治理创新中心执行董事托马斯·伯恩斯表示，当前世界经济形势不容乐观，中国坚定捍卫多边主义，习近平主席强调G20领导人“有责任在关键时刻为世界经济和全球治理把准航向”，这将有力推动各方齐心协力，引领世界经济走出困境。

“中国已成为世界经济和全球治理的稳定源”

“习近平主席的重要讲话内涵丰富、面向未来，把脉世界经济形势，找到问题根源，开出了好药方。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一表示，“即将发布2019年版外资准入负面清单”“新设6个自由贸易试验区”“大幅削减进口环节制度性成本”“办好第二届中国国际进口博览会”“明年1月1日实施新的外商投资法律制度”……习近平主席宣布的一系列中国扩大对外开放新举措，让世界对中国经济未来充满信心。

“我特别关注习近平主席有关加强多边贸易体制、落实应对气候变化《巴黎协定》等论述，这展现了中国清晰的长远规划，中国已成为世界经济和全球治理的稳定源。”中欧论坛发起人戴维·戈塞认为，当今世界面临很多难以预测的挑战，中国一方面积极投身应对气候变化多边进程，参与G20等多边机制下的相关讨论；一方面以实际行动加强生态文明建设，强调建设绿色“一带一路”，这些发展理念与行动对中国和世界都有建设性意义。

习近平主席指出，二十国集团应该继续发挥引领作用，确保世界经济开放、包容、平衡、普惠发展。《日本经济新闻》印尼籍记者艾尔薇达·玛乌莉娅对此有强烈共鸣。她表示，保护主义让包括东南亚国家在内的众多国家受到冲击，国际社会应充分利用G20等国际合作机制推进投资与贸易自由化便利化，反对贸易保护主义，共同维护全球经济稳定。

日本庆应大学经济学部教授大西广表示，习近平主席的重要讲话令人振奋，让人们认识到“人类从闭塞走向开放、从隔绝走向融合是不可阻挡的时代潮流”的深刻内涵，为世界经济发展提供了强劲动力。

（本报大阪6月28日电 记者王芳、岳林炜、张慧中、刘军国、马菲、王海林、赵益普）

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 05 版）

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