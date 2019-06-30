原标题：新华国际时评：重启中美经贸磋商尤需诚意和行动

6月29日，雨后放晴的日本大阪见证了本次二十国集团（G20）领导人峰会上最受瞩目的一刻：经过1个多小时会晤，中国国家主席习近平和美国总统特朗普同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。

这一结果给阴云笼罩的世界经济带来新的曙光：重启磋商就意味着中美经贸问题将回到正常轨道上进行，更稳定的中美关系有利于中国，有利于美国，也有利于全世界。磋商总是要讨论分歧的，分歧是客观存在的，我们希望通过磋商解决分歧，但也要保持平常心看待重启磋商，解决中美经贸问题需要更多诚意和行动。

中美合则两利、斗则俱伤，以对话而非对抗方式解决分歧，始终是正确选择。此次会晤伊始，习近平主席以48年前发生在日本名古屋的中美“乒乓外交”开场，颇有深意。当前，中美关系遇到一些困难，这不符合双方利益，也背离了中美建交40年来的发展大势。双边贸易从不足25亿美元到超过6300亿美元，每天平均1.4万人乘坐航班往返于太平洋两岸……历史和事实证明，中美利益高度交融，合作领域广阔，不应该落入所谓冲突对抗的陷阱。

重启经贸磋商，需要更多诚意——

去年底在阿根廷举行的G20峰会犹在眼前。今年以来，双方经贸团队落实中美元首共识重启磋商几个月后，美方又大搞极限施压、漫天要价，并不断推动中美经贸摩擦升级。任何唯我独尊、自我优先、损人利己的做法都是不得人心、不受欢迎的。这次中美重启磋商，必须建立在平等和相互尊重基础上，这是化解分歧的前提和路径。

重启经贸磋商，需要更多行动——

行胜于言。越到关键时刻，越考验彼此智慧，越需要化解分歧的务实行动。如果没有平等和相互尊重的具体行动，依然反复“变脸”、漫天要价，重启的磋商也不会有结果。越到关键时刻，越要坚守原则底线，只有尊重彼此的核心关切，中美合作的道路才能越走越宽。

在中国共产党坚强领导下，近14亿中国人民有志气、有能力实现“两个一百年”奋斗目标，不论发生什么问题，中国人民都必将风雨无阻前进。不论重启磋商结果如何，中国都必将走好自己的路、办好自己的事。此次G20峰会上，习近平主席又宣布了五项扩大开放新举措，中国深化改革开放的脚步更加坚定、从容，时与势始终在我们一边。

中国人民期待，美方能同中方一道，顺应开放合作的时代潮流，积极搭建对话沟通的桥梁，以务实行动管控好分歧，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，更好造福两国人民、更多惠及世界各国人民。

(责编：杨曦、付长超)