原标题：深圳-河源产业共建招商推介会在京举行

为进一步加大招商力度，扩大招商渠道和视野，加强与央企等重大龙头企业联系，提升深河产业共建园区知名度，整合各方资源精准招商，6月27日，由深圳对口帮扶河源指挥部和中国生产力促进中心协会清洁能源分会联合主办的深圳-河源产业共建（北京）招商推介展示会在京举行。此次推介会由深圳对口帮扶河源指挥部凝聚多方资源组织召开，全面展示了深圳对口帮扶河源产业帮扶成果及当地特色产品，介绍河源招商政策，与各方人士共探珠三角地区经济文化发展的美好未来。

多年来，深河产业共建成果斐然。深圳对口帮扶河源指挥部副总指挥、产业园区组组长、河源市政府副秘书长冯景山在会上为来宾全面介绍了深河产业共建发展的成果和发展规划，他指出，河源抢抓建设粤港澳大湾区、构建“一带一核一区”区域发展新格局、绿色发展、实施乡村振兴战略等“四大机遇”，着力打造全省绿色发展的示范区和融入粤港澳大湾区的生态排头兵，走出现代河源、生态河源“两个河源”相得益彰的发展新路。

本次大会嘉宾云集，多家重点央企代表同深河指挥部、深圳对口帮扶河源各县区工作组深入探讨了地区产业共建和产业帮扶等相关话题。广东深河产业投资开发有限公司重点介绍了深圳产业共建重点项目情况及招商意向，深圳对口帮扶河源各县区工作组也分别为来宾介绍了产业共建、产业扶贫及情况及招商意向，引发了来宾的持续关注。大会现场，中国生产力促进中心协会清洁能源分会、中国城市发展研究院产业设计中心、中国初级卫生保健基金会、中国火灾再保险有限公司、美国汤普森教育集团、中合农投有限公司与深河指挥部现场签订战略合作框架协议。大会同期还举办了河源特色产品展，深圳对口帮扶河源各县区工作组纷纷展出了具有当地特色的各类产品，让来宾切身感受到深河产业共建为当地农业、工业、商业等领域带来的勃勃生机。

大会当天上午，深河指挥部、各县区指挥部、深河公司以及河源企业代表前往中粮集团有限公司参观考察，并与中粮集团相关负责人进行座谈交流。据了解，中粮集团有限公司是世界500强企业，是中国最大的粮油食品企业，中国领先的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商，致力于打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业，建设全服务链的城市综合体。座谈会上，冯景山详细介绍了河源的生态优势、区位优势及深河帮扶优势，并让河源忠仁生物科技有限公司、广东星汇生物科技有限公司等企业与中粮深度对接，合作共赢。

据悉，深圳对口帮扶河源是广东省落实中央区域协调发展战略、促进粤东西北地区振兴发展的重要部署，深圳对口帮扶河源指挥部是深圳市委市政府为贯彻落实这一部署而派驻河源市的前方指挥机构和两市协调机构。新一轮深圳全面对口帮扶河源工作自启动以来，按照省委、省政府和深圳、河源两市市委市政府工作部署，更加突出产业生态帮扶、政府市场社会协同、针对性帮扶，以深河八个产业转移工业园为共建平台，以完善产业链、融入大湾区为主攻方向，以“1+N”（一园多点）产业布局方式，推动深河产业示范区优化升级，推动深河两地协调发展、协同发展、共同发展。

(责编：冯粒、袁勃)