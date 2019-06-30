大连卫健委：医疗保障人员今陆续进驻达沃斯主会场

原标题：医疗保障人员今陆续进驻主会场、各酒店

按照大连市委、市政府总体部署，市卫生健康委近日多次召开达沃斯医疗卫生保障会议，按照时间节点开展各项医疗保障相关工作，为与会代表提供快速有效的医疗保障服务。据了解，本次年会期间，确定大连大学附属中山医院、市友谊医院为会议定点医院。市卫生健康委共派出5个医疗组，在国际会议中心、香格里拉大酒店、希尔顿酒店、富丽华大酒店和棒棰岛宾馆设置医务室，其中主会场医务室已经搭建完毕。派出4个急救车组在主会场、人民路沿线酒店、棒棰岛酒店提供急救转运服务。在国际会议中心主会场外停车场安排1台大型手术医疗保障车。今年，市卫生健康委自筹资金为5个医务室配备专用保障设备。

会议进入搭建期后，为满足论坛方的医疗需求，市急救中心在“大连市急救中心”微信公众号上微急救板块增加达沃斯急救板块，具有一键呼救功能，能对呼救人员进行定位，提升急救服务能力。目前，各单位及医疗保障人员已准备就绪，将于6月30日陆续进驻主会场、各酒店，全力做好2019大连夏季达沃斯年会医疗卫生保障工作。（张丽霞）

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