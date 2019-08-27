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多家互联网巨头业绩超预期

陈 静

2019年08月27日08:38  来源：经济日报
 
原标题：多家互联网巨头业绩超预期

　　从新一季财报看，资本市场上的互联网巨头们取得了不错的成绩。百度的营收、净利润指标均超投资者预期，小米盈利能力恢复至历史高位，拼多多净亏损大幅收窄……在消费互联网方面，各大巨头纷纷发力下沉市场，新的电商模式也不断涌现。在物联网和产业互联网方面，各大巨头加速布局，其收入也因此产生了结构性变化——

　　百度净利润24.12亿元超投资者预期，小米盈利能力恢复至历史高位，拼多多平台年成交额7091亿元同比大增171%，微信及WeChat合并月活用户同比增长7.1%，包括淘宝天猫在内的中国零售平台移动月活跃用户达7.55亿……互联网巨头们新一季财报近日集中亮相。财报中的这些数字也折射出互联网产业未来的发展方向，以及传统产业数字化转型的大趋势。

　　成绩不错——

　　市场反应积极

　　从新一季财报看，互联网巨头们成绩不错。百度新财季营收达263.26亿元，经调整营业利润19.6亿元，净利润24.12亿元，均超投资者预期；阿里巴巴这一季度收入达1149.24亿元，同比增长42%；腾讯净利润241.36亿元，同比增长高达35%。

　　小米盈利数据大超市场预期，调整后利润率连续两个季度上升，利润率和调整后利润率都已恢复到小米集团历史数据的高位水平，分别达到14%和7%。即使尚在“烧钱”换市场的拼多多，第二季度归属于普通股股东的净亏损为10.033亿元，也较去年同期的64.939亿元大幅收窄，与此同时，拼多多移动客户端平均月活用户达3.66亿，较去年同期的1.95亿同比增长88%，较一季度的2.897亿单季净增7630万，单季净增规模创下历史新高。

　　股价也体现出资本市场对财报的积极反应。季报发布当日，拼多多股价盘前交易涨幅一度超过7%，百度股价也涨幅明显。

　　资本市场对互联网产业的青睐，不仅体现在股价上，还体现在对互联网品牌的认可上。近期，作为“互联网小家电第一股”，小熊电器成为继三只松鼠后，第二个上市的互联网原生品牌。招股书显示，小熊电器的线上销售占比高达九成。今年7月12日，三只松鼠正式登陆A股，首日便大涨44%。

　　来自天猫的数据显示，自2008年以来，通过在电商平台开店、获得高速发展，继而上市的企业已多达54家，这些企业总市值相加逼近1万亿元。此外，还有10家企业正在冲刺上市。

　　面向消费——

　　提质升级明显

　　成熟的消费互联网保持着快速增长。来自商务部的数据显示，今年上半年，全国实物商品网上零售额3.82万亿元，同比增长21.6%，占社会消费品零售总额的比重为19.6%。对社会消费品零售总额增长的贡献率达44.8%。商务部电子商务司有关负责人介绍：“上半年，我国网络零售市场消费提质升级趋势明显。”

　　这种提质升级，体现为下沉市场的持续爆发，也折射出国内消费市场的成长潜力和韧性。来自阿里巴巴的数据显示，二季度淘宝天猫超过70%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。

　　另据统计，天猫“6·18”促销期间，低线城市消费同比增长贡献率达62%。一向被认为主打“五环外”市场的拼多多，今年上半年平台订单量突破70亿单。各大传统电商纷纷瞄准下沉市场，在发力竞争的过程中，下沉市场的消费升级需求也得到有效释放。

　　这种提质升级，也体现为新的电商模式不断涌现。主打会员制电商的云集在其财报中披露，其平台上半年交易额达150.55亿元，增速64.6%。截至今年6月30日，付费会员从2018年6月30日的463万人增至1077万人，同比增长高达132.1%。在消费升级背景下，“会员电商”这一在西方发达国家流行多年的概念已悄然在国内率先开花结果。“近两年来，阿里巴巴、京东、网易考拉等综合平台纷纷推出了自己的付费会员系统。电商用户增长终归有一定的天花板，用户留存率对电商发展意义重大。”电子商务专家曹磊表示。

　　消费互联网也成为助推传统企业转型升级的重要引擎。搭上电商红利快车，在线上找到新机会的说法频频出现在服饰、食品和消费电子等行业预备上市企业的招股说明书中。红蜻蜓在招股书中指出，公司在天猫已有6个品牌旗舰店；江南布衣曾表示，正在“着手将电商平台销售的注意力转向当季产品”；周黑鸭在其招股说明书中表示，把握住电商快速增长的机会，是收益增加的重要方式。

　　消费互联网不仅贡献销量，通过大数据的洞察能力，也能帮传统企业决策。“我们抓住了女性用户爱好迷你精致厨电的趋势，研发出兼具外观和性价比的多士炉，一年就在线上卖出了30万件。”小熊电器董事长李一峰说。

　　两张“新网”——

　　推开发展大门

　　伴随5G商业化的不断推进和“大智云联”（大数据、人工智能、云计算、物联网）技术的快速发展，物联网和产业互联网两张新网，也为互联网产业的发展推开了新的大门。

　　互联网巨头们的收入也因此产生了结构性变化。物联网带来了智能家电的“跑步前进”。今年年初，小米在集团层面发布了“手机+AIoT（智能物联网）”双引擎战略。半年过去了，小米二季度财报营收的主要驱动因素来自物联网及生活消费品产品，同比增长44%。“今年以来，小米将大家电确立为其物联网业务战略的核心。小米电视出货量在国内乃至全球占据一定市场份额。”曹磊认为，小米试图以智能家居和生活类产品弥补营收来提高利润，但多产业链生产，也势必会增大营业成本。

　　智能音箱则成为百度人工智能战略“落地”的突破口。数据显示，小度音箱第二季度出货量470万台。百度CEO李彦宏表示，人工智能语音助手小度助手，目前已累计激活设备数超过4亿台，同比增长4.5倍。以智能音箱串联，百度此前对外公布了智能物联网领域的合作伙伴，也将包括智能门锁、智能电视等在内，并参与进智能物联网风口的争夺之中。

　　在产业互联网方面，新一季财报显示，腾讯的第二大收入板块已从网络媒体广告，转为金融科技及企业服务收入。这一板块为腾讯贡献了229亿元收入，同比增长37%，除去备付金余额利息收入以外，金融科技及企业服务部分收入同比增长则高达57%，甚至超过了手游对腾讯的贡献。在阿里巴巴方面，云计算业务同样成为其第二大营收来源，达到78亿元，较去年同期的46.98亿元增长66%。在多年保持三位数增长后，阿里云收入有所回落，但在另一方面也表明，中国企业上云正从最初的高速发展期走进成熟推进期。

(责编：杨曦、庄红韬)
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